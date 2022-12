Da chi aiuta i malati di Parkinson a chi ascolta i carcerati: Torino premia i suoi volontari

Torino premia le sue volontarie e i suoi volontari. Questa mattina in Sala Rossa si è svolta la tradizionale cerimonia del premio "In silenzio per gli altri", promossa dal Consiglio dei Seniores. Il sindaco Stefano Lo Russo e la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo hanno consegnato un omaggio istituzionale a chi si è distinto per il suo impegno quotidiano e gratuito al servizio della collettività.

Lo Russo: "Lavorato per ripristinare dimensione della relazione"

"Voglio esprimere la mia gratitudine - ha sottolineato Lo Russo - per il servizio che fate alla comunità cittadina. In questo primo anno di mandato abbiamo lavorato per ripristinare la dimensione della relazione”.

“I grandi eventi - ha poi aggiunto - sono un modo per tornare a incontrarci e a sentirci parte di una comunità dopo due anni in cui siamo stati costretti a stare lontani gli uni dagli altri. Un altro modo è riprendere i contatti con le associazioni, coinvolgendole e dando loro sostegno, come stiamo facendo oggi".