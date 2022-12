Domani riapre la biblioteca Carluccio, dopo quasi 8 anni di chiusura per l'amianto

Grande festa domani alle 15 per la riapertura della Biblioteca civica Luigi Carluccio. Il polo culturale di via Monte Ortigara 95, intitolato a uno dei più importanti critici d'arte italiani del Novecento, è stata aperto nel 1982 all'interno dell'allora Centro civico.

Chiusa da 8 anni per l'amianto

Chiusa nel gennaio 2015 quando vennero trovati dei pannelli con l'amianto, ha subito importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Dopo quasi otto anni la casa dei libri di Pozzo Strada verrà restituita ai cittadini totalmente rinnovata: su due livelli, compreso lo spazio dedicato ai più piccoli al piano terra, con ambienti accoglienti e colorati grazie anche ai murales realizzati dall'Associazione Monkeys di Torino.

Oltre 9 mila volumi

All'interno si trovano 9385 volumi. Sono presenti 49 posti a sedere per adulti e 21 per i bambini. La Carluccio è dotata di una postazione di interrogazione del catalogo online, una postazione di autoprestito, una sala giornali e riviste e uno spazio incontri. In arrivo una postazione di navigazione Internet.

All'inaugurazione delle 15 parteciperanno il sindaco Stefano Lo Russo l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia e i familiari dello storico dell'arte a cui la sede è intitolata.

Gli orari

Gli orari di apertura: lunedì 14-19, martedì e venerdì 9-15, mercoledì e giovedì 13-19, sabato: 9-15 (a sabati alterni).