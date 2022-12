Presentato a Pinerolo il calendario della riscossa dell’esercito italiano

Riporta in copertina il motto ‘A testa alta’ e racconta i 98 giorni dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943. Settimane in cui l’esercito italiano si è dovuto riorganizzare per tornare a combattere e liberare il paese dai tedeschi, al fianco degli alleati.

Il CalendEsercito 2023 è stato presentato stamattina a Pinerolo all’interno dei locali del Museo della Cavalleria dal tenente colonnello Paolo Caratori, direttore della struttura. La storia ripercorsa dal calendario parte dal 3 settembre di 80 anni fa, quando venne firmato l’Armistizio con gli angloamericani, che venne reso pubblico 5 giorni dopo. La prima tappa dei 98 giorni è il tentativo di difesa di Roma, il 10 settembre a Porta San Paolo, con l’aiuto del popolo; scorrendo le pagine si ricordano episodi come l’eccidio di Cefalonia, dal 23-28 settembre, dove i tedeschi sterminarono i soldati italiani, presenti sull’isola, che non si erano arresi. Il viaggio nella storia termina con la vittoria a Mignano Monte Lungo, in Campania, il 16 dicembre per l’esercito segna ‘l’inizio di una riscossa di uomini che non avevano mai abbassato la testa’.