Chivasso: aspettando il Natale al liceo musicale Newton

Appuntamenti musicali per i ragazzi del liceo musicale Newton in questo mese di dicembre, ospiti di altrettante splendide location: il Castello di Casalborgone, la Chiesa di San Pietro a Brusasco e il Teatro Gobetti di San Mauro Torinese.

I brani musicali solistici e da camera eseguiti dagli studenti e preparati durante le ore di lezione, offrono un caleidoscopio di periodi e generi musicali proprio a rappresentare quel pensiero ormai diffuso e condiviso della musica quale linguaggio universale. E proprio in questa ottica il Liceo Newton e in particolare i docenti che si occupano delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) hanno pensato di dedicare questi eventi ai tradizionali auguri natalizi.

La rassegna di concerti, iniziata sabato 3 dicembre nello splendido scenario del Castello di Casalborgone, proseguirà domenica 18 dicembre nella Chiesa di San Pietro a Brusasco alle ore 17 per concludersi mercoledì 21 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Gobetti di San Mauro dove i nostri studenti sono ormai di casa grazie a una convenzione PCTO che li vede spesso protagonisti su quel palco.

Sulle note di compositori quali, tra i tanti, Bernstein, Joplin, Mozart, Bartok, Vivaldi, Čajkovskij senza tralasciare brani della tradizione natalizia, gli studenti, i docenti e tutto il personale ATA del Liceo Newton di Chivasso con la loro dirigente Dott.ssa Carminia Cassarino porgono i loro più sentiti auguri di Buone Feste e Sereno Anno Nuov