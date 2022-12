10eLotto: premi più ricchi grazie alle opzioni di gioco aggiuntive

Il 10eLotto non ha bisogno di grandi presentazioni: gli appassionati conoscono bene questa alternativa al classico Gioco del Lotto, che presenta numerose differenze ma che di fatto prevede sempre la compilazione di una schedina e la scelta di una combinazione di numeri. Le caratteristiche che rendono il 10eLotto diverso rispetto al Lotto ma anche al MillionDAY sono parecchie: dalla possibilità di scegliere la tipologia di estrazione che si preferisce alle opzioni di gioco aggiuntive. Queste ultime risultano particolarmente interessanti e di recente ne sono state introdotte di nuove, che vale la pena scoprire.

10eLotto: le opzioni di gioco aggiuntive

Le opzioni di gioco aggiuntive che è possibile selezionare nel momento in cui si compila la propria schedina del 10eLotto (in formato cartaceo ma anche online) sono 4 e vale la pena capire come funzionano. Se infatti andiamo a vedere le vincite del 2022, possiamo notare con facilità che i premi più interessanti sono stati vinti proprio da chi ha scelto almeno una di queste opzioni. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono e come funzionano.

# Numero Oro

Selezionando questa opzione di gioco aggiuntiva, si ha la possibilità di vincere il premio associato al Numero Oro qualora almeno 1 dei 2 estratti sia presente tra i numeri della propria giocata.

# Doppio Oro

Selezionando questa opzione di gioco aggiuntiva, si ha la possibilità di vincere il premio associato al Doppio Oro qualora entrambi i Numeri Oro siano presenti tra i numeri della propria giocata.

# Extra

Selezionando l’opzione di gioco Extra è possibile partecipare ad un’estrazione aggiuntiva di 15 numeri con gli stessi numeri inseriti nella propria schedina.

# Gong

Gong è l’opzione di gioco aggiuntiva del 10eLotto introdotta di recente: una vera e propria novità. Selezionandola, il giocatore ha la possibilità di scegliere 1 numero compreso tra 1 e 90: qualora tale numero venisse estratto durante il sorteggio dedicato, si vincono 65€ ogni 1€ giocato.

10eLotto: quali sono le probabilità di vincita

In molti si chiedono quali siano le probabilità di vincita al 10eLotto ma è davvero difficile dare una risposta a tale domanda, poiché tutto dipende da molteplici fattori: quanti numeri si sono inseriti nella schedina, le eventuali opzioni di gioco aggiuntive selezionate e via dicendo. Ad ogni modo, per sapere quante sono le probabilità di vincere al 10eLotto in base alla propria giocata specifica è sufficiente consultare il portale ADM, il sito ufficiale concessionario o di gioco.

Quanto sono tassate le vincite al 10eLotto

Chiedersi quale sia la tassazione prevista in caso di vincita al 10eLotto è più che lecito, anche perché è decisamente facile imbattersi in decreti legge già obsoleti e trovare dunque informazioni del tutto sbagliate in merito. D’altronde, negli ultimi anni le carte in tavola sono state cambiate continuamente, dunque riuscire a capire quale sia la situazione attuale è tutt’altro che semplice. Ad oggi, la normativa di riferimento è ancora la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 e questa prevede che, solo nel caso del 10eLotto, venga applicata un’aliquota sulle vincite pari all’11% indipendentemente dall’importo del premio.