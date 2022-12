La liquirizia può causare l’ipertensione?

Quando i due valori che indicano la pressione arteriosa sono eccessivamente elevati si parla di ipertensione. L'ipertensione si verifica quando i vasi sanguigni più piccoli del corpo si restringono, facendo sì che il sangue eserciti una pressione eccessiva contro le pareti dei vasi sanguigni e costringendo il cuore a stancarsi maggiormente.

Sebbene il cuore e i vasi sanguigni possano tollerare un aumento della pressione sanguigna per mesi e persino anni, alla fine il cuore può ingrossarsi (una condizione chiamata ipertrofia cardiaca) e favorire la comparsa di disturbi cardiovascolari, come l’ictus o l’infarto. Possono verificarsi anche lesioni ai vasi sanguigni nei reni, nel cervello e negli occhi.

La pressione sanguigna è in realtà una misura di due pressioni, la sistolica e la diastolica. La pressione sistolica - nota anche come valore massimo - è la forza che il sangue esercita sulle pareti delle arterie mentre il cuore si contrae per pompare il sangue agli organi e ai tessuti periferici.

La pressione diastolica – nota anche come valore minimo - è la pressione residua esercitata sulle arterie mentre il cuore si rilassa tra un battito e l'altro. Si parla di ipertensione quando la pressione arteriosa raggiunge o supera il range pressorio di 140/90 mmHg.

Quante tipologie di ipertensione esistono?

Quando la pressione alta non ha nessuna causa sottostante, parliamo di ipertensione essenziale. (L'ipertensione essenziale è una condizione nota anche come ipertensione primaria o idiopatica.) Questo è di gran lunga il tipo più comune di ipertensione, che si verifica nel 90-95% dei pazienti.

I fattori genetici sembrano svolgere un ruolo di primaria importanza nell'insorgenza dell'ipertensione primaria. L'ipertensione secondaria è associata ad una patologia sottostante, che può essere di origine renale, neurologica o endocrina.

Alcuni esempi di condizioni sottostanti responsabili dell’ipertensione secondaria sono l’aterosclerosi e la sindrome di Cushing.

Nei casi di ipertensione secondaria, la correzione della causa sottostante può curare l'ipertensione. Anche uno stile di vita scorretto può essere alla base della tua ipertensione secondaria.

Mangiare alimenti infiammatori e ricchi di grassi saturi, fare largo uso di droghe, assumere corticosteroidi, farmaci FANS o bere molti caffè può aumentare il rischio di sviluppare la pressione alta.

Quali sono le cause dell’ipertensione secondaria?

L'età, la razza, il sesso, il fumo della sigaretta, l'assunzione di bevande alcoliche, livelli elevati di colesterolo, l'assunzione di sale, una scarsa sensibilità insulinica, il peso eccessivo, e lo stress possono tutti contribuire a peggiorare l’ipertensione.

Sia negli uomini che nelle donne, il rischio di sviluppare l’ipertensione aumenta con l’avanzare dell’età. Rispetto ad altre patologie, l’ipertensione solitamente non causa nessun sintomo al paziente.

Questo è il motivo per cui questa condizione è nota anche come killer silenzioso. Per poter prevenire la pressione elevata si consiglia di fare annualmente tutti i dovuti controlli medici.

Posso utilizzare la liquirizia per abbassare la pressione?

Soprattutto se hai più di 40 anni, e hai alle spalle una storia di patologie cardiache, o stai attualmente soffrendo di pressione alta devi assolutamente evitare di consumare quantità eccessive di liquirizia.

Mangiare più di 57 grammi di liquirizia nera al giorno per almeno 2 settimane può causare pressione elevata e in alcuni casi favorire lo sviluppo di aritmie.

Per la maggior parte delle persone, la liquirizia presente negli alimenti è sicura. Solo le persone con rischio di ipertensione devono ridurre il consumo di questo alimento.

Come posso abbassare la pressione?

Per abbassare la pressione ti consiglio di:

· Ridurre il consumo di sale, alimenti industriali, bevande alcoliche, bibite gassate, carne rossa e carni lavorate.

· Fare esercizio fisico

· Dormire bene

· Ridurre lo stress. Alcuni studi hanno dimostrato che la pratica regolare dello yoga, della meditazione consapevole e del qi gong contribuiscono a calmare la mente e ad abbassare di conseguenza la pressione.