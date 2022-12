Quando parliamo di live Social opinioni parliamo del fatto che ormai comunque i social fanno parte integrante della nostra vita e qualcuno li può criticare perché afferma che troppe ore ci stiamo all'interno, perché le persone ci stanno o per questioni ludiche soprattutto i ragazzi naturalmente ma anche per questioni professionali e commerciali, perché ormai in dei social come Instagram o come Facebook facciamo praticamente di tutto e se abbiamo qualsiasi tipo di attività la possiamo portare ci possiamo fare conoscere praticamente da tutta Italia se viviamo in Italia vendiamo un prodotto fisico e da tutto il mondo se vendiamo un prodotto digitale

Per questo motivo è inutile scandalizzarsi ancora quando si parla dei social è semplicemente dobbiamo fare come abbiamo fatto con qualsiasi fenomeno umano, e cioè diventare sempre più bravi per saperli gestire nel migliore dei modi e nel caso dei social e parleremo per esempio di Instagram semplicemente conoscere al massimo le sue funzioni per poterlo utilizzare nel migliore dei modi ed essere noi a sfruttarlo e non a farci sfruttare

Altrimenti cadiamo nella trappola dei luoghi comuni nei quali vediamo solo il peggio dei fenomeni e stiamo in una situazione di critica che poi non serve a nulla perché tanto questi fenomeni e continuano a esserci

D'altra parte i social sono molto importanti, anche perché comunque ci permettono di interagire con gli altri Se poi noi lì sfruttiamo male perché ci isoliamo dalla realtà questo è un problema di chi lo usa, e non un problema dei social in quanto tali.

Non a caso quest'ultimi vengono usati per esempio sia per rimanere in contatto con delle persone che non vediamo da una vita magari persone che abbiamo incontrato a scuola elementare, ma anche per esempio per entrare in contatto con i propri idoli e c'è chi riesce anche a interagire per esempio in un post con loro.

E prima dell'avvento dei social, mai avremmo potuto pensare di interagire con persone così perché le vedevamo su un piedistallo e questo non era una cosa positiva, ed è molto più positivo il fenomeno di ora.

Per quanto riguarda la questione se scegliere Instagram o Facebook dipende anche dall'età, ma fatto sta che molti millennial e molti giovani preferiscono Instagram giusto o sbagliato che sia.

Molti tra gli influencer di qualsiasi campo ed è un social perfetto perché riesce a coinvolgere le persone e riesce a instaurare una relazione tra le stesse.

Poi ha un funzionamento completamente diverso da Facebook soprattutto per quanto riguarda quelle che si chiamano Stories che all'inizio erano state criticate perché comunque sono state inaugurate nell'agosto del 2016, ma in realtà poi grazie alle stesse Instagram ha aumentato la sua popolarità coinvolgendo sempre più persone e facendosi che Facebook perdesse sempre di più la popolarità tra i giovani, mentre Facebook ha iniziato a essere usato molto dai professori dai genitori, dalle zie e nonne, e quindi praticamente i ragazzi e le ragazze si sentono molto più in armonia in un social come Instagram.

Sono varie le ragioni per le quali i ragazzi preferiscono Instagram e non Facebook

Come dicevamo dal titolo sopra comunque ormai sono varie le ragioni che spingono i ragazzi ad utilizzare Instagram e non Facebook e qualcuno l'abbiamo spiegato sopra in maniera abbastanza sommaria, però è un fenomeno che merita un approfondimento per comprenderlo invece che subirlo.

Secondo molti esperti nel settore molt igìòvànì preferiscono Instagram Sicuramente rispetto a Twitter ma anche rispetto a Facebook nel senso che i giovani continuano a usarlo per abitudine e per evitare di essere tagliati fuori dalla loro cerchia sociale e magari preferiscono utilizzare i gruppi Facebook e parliamo dei cosiddetti gruppi scolastici per esempio dove i ragazzi si scambiano delle informazioni e questa parte del gruppo è una delle parti più apprezzate di Facebook ,più che l'interazione individuale.

Così come i giovani continuano magari ad usare Messenger per inviare i messaggi al posto di inviare i classici sms o comunque in alternativa a WhatsApp.

Mentre per quanto riguarda i motivi che spingono verso Instagram intanto dobbiamo considerare che Instagram è nata come app in cui si condividono foto e le persone come questi ragazzi amano comunicare soprattutto con le immagini e amano il fatto che una foto su Instagram soprattutto se è una bella foto è molto più apprezzata che su Facebook.

Un'altra tendenza che differenzia Instagram da Facebook e che su Instagram ci si segue reciprocamente ci si scambia reciprocamente e non è che non ci siano polemiche, ma la polemica non è la cosa principale come su Facebook, ma è lo scambiarsi i propri gusti e lo scambiare delle immagini interessanti e delle informazioni interessanti.

Non è un caso che la qualità dei contenuti n instagram è molto più alta di quella di altri social network Sicuramente per quanto riguarda le foto e le inquadrature e filtri che vengono utilizzati.

E poi c'è da dire che come già abbiamo accennato nella prima parte i giovani preferiscono anche Instagram,perché le persone famose interagiscono molto su questa app rispetto che su Facebook e noi troviamo la classica Influencer o il classico il giocatore di calcio che fa post e che mette foto e che parla dei suoi successi non tanto su Facebook che usa che ho usato il più dallo staff semplicemente come comunicazione di servizio Ma viene usato molto di più Instagram e questo non può che anziché fare attirare le persone senza dubbio.

E poi quello che dicevamo nella prima parte va ancora ribadito e cioè che ormai Facebook è diventato un posto dove quelle persone dalle quali ragazzi vogliono distanziarsi un po' anche per privacy come appunto i genitori i professori su Facebook si trovano e sono molto presenti e questo non piace.

Come ogni fenomeno ci sono fattori positivi e negativi e questo è anche normale ma Facebook dovrebbe indagare dovrebbe chiedersi su come farsi cercare di nuovo e come rendersi più attraente e più dinamico per i ragazzi e le ragazze che ormai lo guardano dall'alto in basso.