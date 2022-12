Museo della Radio Roma Opinioni

È importante sapere che a Torino si trova il museo della radio e probabilmente è quello che vogliono sapere le persone che cercano il MUSEO DELLA RADIO OPINIONI, magari per avere delle idee rispetto il fatto di visitare con meno questo luogo.

Per fortuna le persone hanno riscoperto nel corso del tempo quanto possa essere prezioso l’utilizzo della radio come mezzo di comunicazione che, ad un certo punto della storia era stato messo in secondo piano rispetto all’utilizzo della televisione, il quale un po’ perché ad un certo punto era una novità, un po’ perché colpisce molto l’immaginario a causa del fatto che si può guardare ciò che si sta ascoltando, era diventato più frequente.

La radio è uno dei primi mezzi di comunicazione e si basa sul fatto di utilizzare delle frequenze che vengono captate e riprodotte. Da questo punto di vista possiamo considerare che ogni mezzo di comunicazione ha un funzionamento diverso sia per quanto riguarda la possibilità di fruire di questo mezzo, sia per quanto riguarda come vengono trasmesse le comunicazioni.

Quindi radio, televisione, Internet e sono tre strumenti differenti che di solito possono essere destinati a tre tipi di utenti diversi o a persone che magari utilizzano un po’ tutti i mezzi di comunicazione, non importa.

Negli ultimi anni la radio ho ritrovato una sorta di rinascita grazie all’avvento di Internet e la correlazione tra questi due mezzi di comunicazione è molto interessante da esaminare perché ci racconta come uno strumento che era stato messo in secondo piano abbia trovato nuova linfa vitale e perché sia successo.



Come caratteristica principale che ascolta la radio, appunto “ascolta“ e questo è un tipo di comunicazione particolarmente emotiva dal momento che lascia grandissimo spazio all’immaginazione delle persone. Per questo sono sempre stati creati molti sceneggiati radio dove le persone recitavano solo di esclusivamente con la propria voce che è un po’ l’esatto opposto di quello che avveniva all’inizio quando si utilizzava lo strumento del cinema e della televisione attraverso il cinema muto.

Siccome nei primi tempi il cinema non riusciva a trasmettere anche il sonoro, si basava solo ed esclusivamente su quello che si poteva vedere, quindi delle immagini.

Perciò era importante che gli attori fossero particolarmente espressivi dal punto di vista della mimica così come il radio è molto importante la voce di chi parla o canta, dal momento che spesso la radio viene utilizzata come mezzo per usufruire della musica.

Per quanto riguarda Internet invece è uno strumento ancora molto differente rispetto alla radio o alla televisione, dal momento che si tratta di poter usufruire sia di contenuti scritti (quindi probabilmente la capacità più importante che serve quando utilizziamo Internet e la facoltà di saper leggere). Dopodiché, altri strumenti utilizzati sono simili a quelli della radio della televisione perché si possono riprodurre dei contenuti multimediali come dei video che sono simili a film e a programmi oppure podcast che sono simili alle trasmissioni radio, perché si basano totalmente sull’ascolto da parte della persona che ne usufruisce.

Qualche altra informazione interessante sull’utilizzo della radio

Naturalmente nel corso del tempo la radio è cambiata, sia per quanto riguarda i contenuti e la programmazione sia per quanto riguarda il tipo di ascoltatori che ne usufruisce.

E da questo cambiamento nasce l’esigenza di andare a aprire al pubblico un museo della radio, dal momento che la radio per come si conosceva è diventata storia.

Quindi, grazie ad Internet hanno cominciato a diffondersi i podcast che sono particolarmente utili perché possono essere ascoltati mentre stiamo facendo qualcos’altro esattamente come la radio.

Ad esempio, in alcuni luoghi di lavoro i datori di lavoro o i responsabili consentono di tenere accesa la radio, perché ritengono che le persone che stanno lavorando posso farlo in maniera più rilassata proprio grazie all’utilizzo di questo strumento. Chiaramente vale per le professioni che si svolgono andando a utilizzare soprattutto le mani, più che la concentrazione, perciò non vale per lavori di ufficio ma vale per altre professioni come potrebbe essere il chirurgo che ascolta musica classica mentre svolge un’operazione per concentrarsi oppure all’interno di un’officina quando si deve riparare una macchina e si ha bisogno di tenere la mente rilassata ascoltando un programma radio.

Per non parlare di tutti coloro che lavorano con i mezzi di trasporto come potrebbero essere i camionisti che si sentono soli per molte ore al giorno e si trovano chiusi in una cabina di un abitacolo.

E ovvio che a questo punto, dovendo tenere gli occhi fissi sulla strada o nel caso delle altre professioni dovendo guardare gli strumenti che si stanno utilizzando per il lavoro, non si può certo mettere in programmazione un film, però si può andare a divulgare un contenuto che è solo ed esclusivamente da ascoltare. Da questo punto di vista esistono anche delle piattaforme che consentono di riprodurre dei libri che vengono letti ad alta voce ma anche questo è un servizio che da molto tempo veniva già erogato dalla radio.

Pensiamo agli sceneggiati o alle letture ad alta voce di alcuni canali radio che sono presenti ancora oggi. Insomma, da questo punto di vista la radio può essere ritenuta uno dei mezzi che in assoluto può fare più cultura rispetto agli altri, che consente alle persone di imparare di più proprio mediante un ascolto attivo e partecipativo.

E infatti, quanta gente tiene accesa la televisione come sottofondo, per sentire del semplice rumore e per girarsi e vedere che ci sono delle altre persone all’interno della stanza, perché magari non ho bisogno di compagnia. La radio, invece, è uno strumento che è capace di educare la gente all’ascolto, è una qualità che per tanto tempo è stata persa, è stata messa in secondo piano e che invece va riscoperta proprio perché manca anche l’ascolto tra le persone.

Uno strumento equivalente su Internet è possibile riscontrarlo nei Podcast, che sono degli elementi da ascoltare andando a riprodurli su un dispositivo che potrebbe essere uno smartphone, un tablet, un computer e anche la radio della macchina se riusciamo a collegarla ad essi.