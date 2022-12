Frediani aderisce a Unione Popolare: “Qui per portare avanti le battaglie di quando ho iniziato a far politica” [VIDEO]

Una scelta di coerenza, un passo avanti che coincide però con un “ritorno alle origini”. Francesca Frediani, consigliera regionale del Gruppo Misto Movimento 4 Ottobre ha scelto ufficialmente di aderire a Unione Popolare, movimento nato nel luglio 2022, sostenuto da vari partiti e associazioni tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, e guidato da Luigi De Magistris.

Nuovo capitolo della avventura politica

Per Frediani, ex esponente di spicco del M5s in Piemonte, si apre quindi un nuovo capitolo che mira a dare una struttura ad Unione Popolare. L'obiettivo è quindi quello di portare avanti temi come l'uguaglianza sociale, il rispetto dei diritti e l'affermazione della pace. Ma anche la contrarietà alla Tav, cavallo di battaglia di Frediani. La consigliera non cambierà gruppo (impossibile dal punto di vista burocratico), rimarrà nel Gruppo Misto, ma sotto Unione Popolare.

Francesca Frediani, ha scelto di aderire a Unione Popolare: cosa cambierà per lei all'interno del Consiglio regionale?

"All’interno del Consiglio non cambierà molto, porterò avanti i temi portati avanti in questi anni. Per me, a livello personale, ci sarà un diverso contatto con il territorio: dopo l’uscita dal M5s, uno dei grandi problemi che ho dovuto affrontare è stato quello di costruire una rete territoriale. Qui ho trovato questa possibilità: interagire con diversi soggetti, sia politici che a livello di associazionismo. La possibilità di recepire segnalazioni e portare avanti tematiche che chiusi dentro il palazzo non si riescono a percepire".

Che valori ha trovato all'interno di Unione Popolare? E quali temi l'hanno convinta?

"Ho trovato i valori che mi hanno spinto a entrare in politica con il M5s anni fa e che però purtroppo non ho più avuto modo di portare avanti nel Movimento: a partire dalla contrarietà al Tav, un tema molto sentito sul territorio e che mi ha spinto a lasciare il M5s dopo che Conte ha dato il via libera alla prosecuzione dell’opera. Poi la difesa dei diritti, la possibilità di portare avanti della battaglie che tutelino la dignità sociale, chiedere l’affermazione della pace. E poi la coerenza: in questi anni molti partiti l’hanno abbandonata in favore di logiche politiche-elettorali che dovrebbero essere ripudiate".

Lavorate già per le Regionali del 2024? E' un obiettivo?

"Lavoriamo per costruire un progetto, quello che verrà dopo vedremo. Ho ritrovato grande entusiasmo nella possibilità di ricostruire un progetto: se ne scaturirà qualcosa da proporre alle prossime elezioni regionali tanto meglio. Vedremo nel tempo, non è l’unico obiettivo. La priorità è recuperare la fiducia nella possibilità di poter cambiare il Paese".

L'esperienza del M5s cosa le ha lasciato? Quali errori non vanno più commessi secondo lei?

"Tradire i propri ideali, abbandonare le battaglie. Quello si paga. La coerenza in politica dovrebbe essere il primo faro a guidare le nostre azioni".

De Magistris: "Si consolida il nostro progetto politico"

"ll cammino di Unione Popolare prosegue e si incrocia con le storie sui territori in lotta per i diritti. Si consolida da oggi, in Piemonte, il percorso di UP con Francesca Frediani e il Movimento 4 ottobre che aderisce al nostro progetto politico. Unione Popolare vuole unire tutte le persone e le reti collettive che dalla questione morale ai valori costituzionali, dalla pace all’ambiente, dalla giustizia sociale ed economica ai diritti e alle libertà civili vogliono impegnarsi per un mondo migliore, così in una nota, il portavoce nazionale Luigi De Magistris.