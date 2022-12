Sport |

Basket, c’è Milano sulla strada della Reale Mutua (e della Final 8 di Coppa Italia)

Domenica, alle ore 18, l'ultimo turno del girone di andata

Ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A2: per la Reale Mutua Torino, trasferta sul parquet dell’Allianz Cloud (palla a due alle ore 18.00) per affrontare l’Urania Milano, con in palio il quarto posto valido per l’accesso alla Coppa Italia.

GLI AVVERSARI - La squadra milanese, allenata da coach Davide Villa, occupa, al momento, il quarto posto in classifica un punto sopra i gialloblù, con un record di 6 vinte e 5 perse ed è reduce dalla sconfitta in trasferta sul campo della Novipiù Monferrato Basket. I migliori realizzatori dell’Urania Milano sono la coppia di stranieri formata da Giddy Potts (19.5 punti e 38% da tre) e Kyndahl Hill (12.8 e 7.8 rimbalzi).

Franco Ciani (Allenatore): “Partita estremamente importante, è sostanzialmente uno scontro diretto con la squadra vincente che accederà alla Coppa Italia. Inoltre si può parlare di scontro diretto anche in previsione della fase orologio, visto che si tratta di due squadre che potrebbero contendersi il piazzamento nello stesso girone della seconda fase. I recenti risultati dicono che noi non siamo in un eccellente momento, abbiamo avuto ulteriori brutte notizie in questi ultimi giorni ma non siamo qui a ricordare i problemi, siamo qui per pensare alle opportunità, alla possibilità di giocare una nuova partita nel modo giusto cercando di ottenere un risultato positivo, e quindi di chiudere la prima metà con il raggiungimento di un traguardo che può darci una chiave di lettura importante di questa prima metà di campionato”.

Federico Poser (Centro Basket Torino): “Domenica vogliamo tornare alla vittoria, dopo le due sconfitte consecutive, così da poter chiudere al meglio il girone d'andata e guadagnarci la qualificazione alla Coppa Italia”.

INFO UTILI – Si gioca domenica 18 dicembre, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Alessio Dionisi, Nicolò Bertuccioli e Matteo Roiaz.

