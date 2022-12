100 anni dalla strage fascista del 18 dicembre. Lo Russo: "Un momento terribile della storia di Torino"

"Un momento terribile della storia di Torino - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - che ha lasciato impresso per lungo tempo il suo marchio di sangue nella memoria della città.

Non si trattò soltanto di una rappresaglia: l'azione delle squadre in camicia nera, che causò undici morti e almeno quaranta feriti, fu espressione del rancore nei confronti di una città, la nostra, che in gran parte si era mostrata ostile al fascismo.