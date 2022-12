Estrattore di succo: quale scegliere per il 2023?

Gli estrattori di succo stanno diventando i protagonisti indiscussi delle cucine più moderne. Soprattutto da quando l’healthy care ha iniziato a entrare con sempre maggior determinazione nelle nostre vite, gli estrattori di succo sono diventati i più validi alleati dell'alimentazione sana. Anche chi non riesce a consumare il giusto quantitativo di frutta e verdura raccomandato quotidianamente, con gli estrattori di succo ha trovato un modo più veloce e anche più sfizioso di poter assumere i nutrienti derivanti da questi due alimenti.

Ma come funzionano gli estrattori di succo? E, soprattutto, quali caratteristiche devono avere per essere funzionali? In questo articolo cercheremo di rispondere a questi quesiti e di dare consigli utili per scegliere al meglio il nuovo alleato di benessere per il 2023.

Come funzionano gli estrattori di succo

Gli estrattori di frutta sono elettrodomestici con cui è possibile preparare succhi di frutta o di verdura sani e altamente genuini, questo è possibile grazie al fatto che gli alimenti spremuti al suo interno riescono a mantenere inalterati i propri nutrienti. Gli estrattori di succo, infatti, separano la buccia dalla polpa e grazie alla coclea (una particolare vite che permette di ottenere il succo di frutta o verdura) gli alimenti vengono spremuti attraverso un processo di pressatura.

Usare un estrattore è molto semplice: basta lavare la frutta e la verdura, tagliarla in maniera grossolana e inserirli all'interno del bicchiere dell'estrattore, in pochissimo tempo si otterrà un succo sano e dal sapore davvero unico.

Per garantire una maggiore preservazione dei nutrienti presenti all'interno dei succhi le aziende hanno cominciato a produrre anche gli estrattori di succo a freddo. Questi ultimi sono del tutto simili a quelli tradizionali, ma la coclea compie meno giri del normale, in questo modo il motore dell'estrattore non si surriscalda e gli alimenti presenti al suo interno rimangono inalterati, garantendo così un prodotto di una qualità ancora più alta, in commercio sono meglio conosciuti come Slow Juicer.

Quale estrattore scegliere

Ottimo come idea regalo, anche in vista dei classici buoni propositi per il nuovo anno, un estrattore di frutta può fornire un modo divertente e gustoso per mantenere il benessere del corpo. In commercio ne esistono tantissimi modelli, ma per sceglierlo è consigliabile valutare una serie di cose:

Il motore deve essere efficiente , come gli estrattori di succo di Moulinex : i migliori presentano un motore con una velocità minima di 40 giri e massima di 80. Questi numeri non sono casuali: la qualità del succo prodotto, in questo modo, rimane alta e i nutrienti inalterati, perché non subentra il riscaldamento del motore;

deve essere , come gli : i migliori presentano un motore con una velocità minima di 40 giri e massima di 80. Questi numeri non sono casuali: la qualità del succo prodotto, in questo modo, rimane alta e i nutrienti inalterati, perché non subentra il riscaldamento del motore; Per quanto riguarda la potenza del motore dovrebbe assestarsi attorno ai 400 w , cifra al di sotto del quale l'estrattore diventerebbe davvero troppo lento;

dovrebbe assestarsi attorno ai , cifra al di sotto del quale l'estrattore diventerebbe davvero troppo lento; Un altro elemento è la qualità del materiale con cui gli estrattori di succo vengono prodotti: noi consigliamo quelli in acciaio inox ;

con cui gli vengono prodotti: noi consigliamo quelli in ; È bene accertarsi che l'estrattore non risulti troppo complesso da pulire, perché occorre lavarlo ogni volta che lo userete, quindi è preferibile optare per i modelli facili da smontare e rimontare e che magari possono essere lavati anche all'interno della lavastoviglie.

Considerando tutti questi fattori, sarà molto più facile trovare l'estrattore migliore per le proprie esigenze.