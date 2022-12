Guida ai pronostici sul Torino

Sentiamo sempre più spesso parlare di scommessa consapevole, ma in realtà sono in pochi a spiegare cosa significhi realmente. Questa parola infatti, include diverse sfumature di significato e richiede molteplici abitudini. Non solo quella che fa riferimento alla classica e sempre vera raccomandazione “Gioca solo quanto puoi permetterti di perdere”, ma anche attività che richiedono maggior impegno mentale, come l’autocontrollo e l’analisi, seppur in modo ludico, di materie tradizionalmente ostiche come la statistica e la matematica.

La statistica che sicuramente non conosci del Torino

Spulciando tra i vari blog che si occupano di pronostici di Serie A , ecco che abbiamo scoperto una statistica da urlo a proposito dei granata. Se si escludono Atalanta e Fiorentina, il Torino di Juric, in 19 partite contro le big, ha raccolto 8 pareggi, 10 sconfitte ed una sola vittoria, per un totale di 16 “Under 2.5”, 17 “Under 3.5” e ben 12 “Nogol” a suo sfavore. Ecco i risultati nel dettaglio:

● Torino - Lazio 1-1

● Torino - Juventus 0-1

● Napoli - Torino 1-0

● Milan - Torino 1-0

● Roma - Torino 1 - 0

● Inter - Torino 1 - 0

● Juventus - Torino 1 - 1

● Torino - Inter 1-1

● Torino - Milan 0-0

● Lazio - Torino 1-1

● Torino - Napoli 0-1

● Torino - Roma 0-3

● Torino - Lazio 0-0

● Torino - Milan 0-0

● Inter - Torino 1-0

● Napoli - Torino 3-1

● Torino - Juventus 0-1

● Torino - Milan 2-1

● Roma - Torino 1-1

Come si può notare da questa analisi statistica, la riuscita di un pronostico non può essere affidata semplicemente al caso o all’intuizione dell’ultimo secondo. Spesso, con il dovuto studio tattico e statistico, si aumentano di gran lunga le proprie probabilità di fare previsioni più consone al rendimento delle squadre. A tal proposito, ne approfittiamo per analizzare più nel dettaglio la stagione scorsa dei granata.

Quali sono stati gli esiti più costanti del 2021/2022?

Lo scorso anno il Torino ha chiuso il campionato esattamente a metà classifica (10°), con 50 punti conquistati grazie a 13 vittorie e 11 pareggi (29 punti sono arrivati in casa grazie ad 8 vittorie e 5 pareggi). La forza del Toro è stata soprattutto la difesa, 5° del campionato con soli 41 gol subiti (una media di 1.07 gol subiti a partita).

Gli esiti più costanti invece sono stati:

In generale:

● 32 “Under 3.5” (84%)

● 30 Gol casa (79%) esito basato sui gol che il Torino ha segnato in casa e subito in trasferta

● 22 “Under 2.5” (58%)

● 19 Gol (50%)

In casa:

● 14 Gol ospite (79%)

● 15 Gol casa (74%)

● 13 “1X” (68%)

● 11 “Gol” (58%)

In trasferta:

● 15 "Gol Casa" (79%)

● 14 "1X" (74%)

● 11 "No Gol" (58%)

● 17 "Under 3.5" (89%)

● 15 "Under 2.5" (79%)

Suddividendo le statistiche per generali, casa e trasferta, notiamo subito che la maggior parte degli “Under 2.5” granata sono arrivati nelle partite giocate in trasferta, mentre all'Olimpico Grande Torino la frequenza di tale esito è stata decisamente più bassa.

Quest’anno quali sono gli esiti più costanti del Torino?

La squadra di Juric, per quanto abbia mantenuto alcune delle qualità che lo hanno contraddistinto lo scorso anno, sembra aver invertito alcune tendenze, non solo negli allenamenti . Infatti, quest’anno la maggior parte degli “Under 2.5” sono arrivati in casa (6 nelle 7 disputate), mentre in trasferta ci sono stati ben 6 “Over 2.5” in 8 partite. Inoltre, lontano dall’Olimpico, i granata hanno sempre subito almeno un gol (8 “Gol casa” in 8 partite).

Le motivazioni possono essere ricercate da una parte dalla cessione di Bremer, abile nel gestire gli uno contro uno a cui il calcio di Juric espone e dall’altra, dalla presenza in campo di trequartisti molto offensivi. Non solo Vlasic e Radonjic, ma anche Miranchuk, Karamoh e Seck .

Anche sugli esterni le gerarchie sono cambiate, con Lazaro che ha scavalcato ufficialmente Vojvoda e Singo, tornato titolare solo nell’ultimo periodo. Valentino Lazaro si è guadagnato la titolarità proprio grazie al suo contributo offensivo: non solo sa ricoprire sia la fascia sinistra che destra, ma soprattutto nessuno crossa quanto lui (ben 17 cross riusciti).

Guida ai pronostici sul Torino: considerazioni finali

Prima di scommettere sul Torino, il nostro primo consiglio è quello di leggere sempre le statistiche. Il tecnico Juric infatti, è uno di quegli allenatori la cui impronta si riconosce subito, e tradotto in termini di betting, significa che alcuni atteggiamenti tattici tendono a ripetersi spesso. Il secondo consiglio è quello di scegliere sempre un bookmaker autorizzato ADM ed infine, è buona norma assicurarsi che la piattaforma di gioca abbia le migliori quote disponibili per i mercati di nostra preferenza.