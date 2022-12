Stefania Tasca: "Per scrivere di sé stessi ci vuole sempre molto coraggio"

Stefania Tasca è una cantautrice, polistrumentista e produttrice torinese. Ha iniziato al sua carriera musicale da piccola studiando già a nove anni presso una scuola di canto. Ha iniziato a comporre e ad arrangiare i suoi primi inediti nel 2012 e nel 2019 apre il suo studio di registrazione, l‘Attic Records Torino, dove produce numerosi artisti

emergenti. Come artista ha pubblicato due dischi autoprodotti: Come Quando Fuori Piove e Odio e sette singoli. Recentemente Stefania Tasca è risultata vincitrice di Area Sanremo 2022 e sta lavorando ad un nuovo disco.

Qual è il primo ricordo in musica di Stefania Tasca?

Il mio primo ricordo risale a quando avevo 9 anni. Ero agitatissima, con la febbre alta ed era la prima volta che stavo salendo su un palcoscenico per il saggio della scuola di canto in cui studiavo. È stata la sensazione più terrificante e allo stesso tempo bella che io avessi mai provato.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

Per scrivere un pò di noi ci vuole sempre molto coraggio. Quando ho iniziato a scrivere i miei primi testi parlavo in terza persona raccontando i vissuti degli altri e inventandone di nuovi. Dopo molti anni ho trovato il coraggio di raccontare chi sono, raccontare le mie storie, le mie sofferenze. Sono sempre stata una persona molto solare, anche se all’interno dei miei brani a volte non si percepisce, ma la musica per me è anche questo: l’unico momento in cui tiro fuori le mie ombre ed imparo a convivere con loro.

Lei scrive anche in inglese, in quale lingua le piace più esprimersi?

Sicuramente l’inglese è una lingua molto musicale e ritmica. Ho sempre scritto in inglese fino a pochi anni fa e sicuramente scrivere dei brani nella mia lingua madre è molto appagante anche emotivamente.

Ha partecipato al talent da “The Voice of Italy”, cosa le è rimasto di questa esperienza?

Quando ho partecipato a The Voice avevo 19 anni e in quel periodo vivevo a Londra.

Non mi sarei mai aspettata dall’oggi al domani di vivere dei mesi così intensi catapultata nel mondo televisivo, ma poi ho capito che la mia vita in realtà è sempre stata così. Ogni volta che mi sono successe cose estreme, sono state improvvise.

Sicuramente ho conosciuto persone meravigliose durante il talent e con alcuni ho ancora un meraviglioso rapporto nonostante gli anni. Poter cantare e suonare all’interno di studi televisivi come quelli, ti fa capire quanto sia importante prepararsi ed essere concentrato psicologicamente per questo mestiere.

Ha calcato palchi importanti, come quelli in cui ha aperto i live di artisti come Carmen Consoli o Francesco Gabbani, ma anche quello delle selezioni per Sanremo Giovani che l’hanno portata a vincere il premio Area Sanremo. Come affronta questi momenti importanti?

Ho scritto un brano che si chiama “Oceano” e una parte del testo dice “Lo sai nessuno è pronto per l’oceano”. Ecco, questo è quello che provo ogni volta che devo fare delle cose importanti. Mi posso preparare all’infinito e pensare di essere davvero pronta psicologicamente, ma la scarica di adrenalina e l’intensità emotiva fanno sì che in realtà non si è mai pronti di fronte ad un numero di pubblico così elevato. Sono fortunata ad aver aperto tutti questi live, sono state emozioni pazzesche.

Sta lavorando ad un nuovo disco, può darci qualche anticipazione?

Quello che posso dire è che sono davvero contenta di tutto il lavoro che c’è dietro.

Non vedo l’ora di cantarlo e suonarlo live con la band. Stiamo preparando uno show pazzesco.

La sua Torino musicale e non.

Quando non finisco tardi di lavorare in studio adoro andare ad ascoltare tantissimi concerti emergenti e non, nei club più in voga di Torino. Da un po’ di tempo mi manca guardare Piazza Vittorio di sera, magari con una birra in mano mentre incontro amici di una vita. Mi ha sempre messo moltissima nostalgia Torino, ma ogni volta che visito qualche posto nuovo, mi manca come l’aria. Penso davvero che non ci sia città più bella di Torino. Magari, sono solo di parte.

News, live in programma, appuntamenti.

Il nuovo anno sarà pieno di sorprese e da gennaio/febbraio vi invito a connettervi sul mio Facebook e Instagram perché usciranno dei nuovi appuntamenti incredibili.