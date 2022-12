Grande festa a Chivasso per il ritorno di Pecco Bagnaia: "La mia isola felice"

Per la prima volta in via ufficiale, il campione di MotoGp, Pecco Bagnaia, torna nella sua città natale, Chivasso.

Per l’occasione, è stata organizzata una grande festa in piazza d’Armi. A Palazzo Einaudi si è svolto l’incontro promosso dal suo fan club ufficiale mentre oggi pomeriggio l’incontro aperto con i cittadini che lo hanno accolto calorosamente.

Ho sempre sentito Chivasso molto vicina anche sono a 17 anni sono dovuto partire. All’inizio è stato difficile ma mi ha permesso di maturare. Torno volentieri, Chivasso è la mia isola felice” ha commentato il campione.