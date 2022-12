La tua nuova casa sotto l'albero

La casa di proprietà è fra i principali obiettivi di vita degli italiani, in particolare tra i giovani Millennials o Generazione Z, cioè tra i 15 e i 30 anni.

Questo dato la dice lunga sul fatto che, nonostante il futuro lavorativo possa essere incerto e le basi economiche pure, i giovani non rinuncino, ancora oggi, all’idea di diventare un giorno proprietari di un’abitazione. Le richieste di questa generazione sulla loro prima casa in ogni caso, sopratutto dopo la pandemia e il ruolo rivoluzionario dello smart working, risponde a specifici parametri quali la presenza di un terrazzo/balcone, la sostenibilità ambientale dell’immobile, una grande cucina e così via, e per la posizione logistica si preferisce la vicinanza a negozi, supermercati, aree verdi, fermate dei mezzi pubblici ecc….

Ma come si fa a comprare una casa con pochi soldi?. Quali sono i “bonus sotto l’albero” previsti dal Governo per acquistare un immobile ad uso abitativo per i giovani, per migliorare la casa che si ha già o eventualmente ristrutturare quella nuova da acquistare?

Vediamoli nel dettaglio sotto la guida del Geom. Antoine Nappa

Cosa offre il Governo per il 2023 a chi acquista una casa e non ha ancora 36 anni?

“Questa misura è molto importante per tutti quei giovani fino ai 35 anni che vogliono acquistare la loro prima casa e accendere un mutuo. Nella Legge di Bilancio 2023 infatti è stata prorogata ancora di un anno l’acquisto della prima abitazione per i giovani, il cosiddetto “Bonus Casa Giovani Under 36”.

L’unico limite sembra ad oggi, nella nuova Legge di Bilancio, l’impossibilità di accedere ad un mutuo al 100%, ma i vantaggi comunque non sono trascurabili. Lo Stato, ad esempio, potrà garantire fino all’80% della quota del capitale del mutuo e questo è molto importante per tutti i giovani e per lo stesso mercato immobiliare di oggi.

In cosa consiste Geom. Nappa l’agevolazione per i giovani e chi vi può accedere?

“Le agevolazioni previste dal Decreto cosiddetto “Sostegni Bis” definiscono chi sono i soggetti “Under 36” che possono usufruire delle agevolazioni. Vediamole insieme. In primis non devono aver compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. Devono avere un indicatore ISEE non superiore a 40 mila € anni a testa (l ISEE da considerare, se l’atto viene fatto entro il 2022, è quello dei redditi e del patrimonio del 2020).

Altri parametri necessari per ottenere l’agevolazione prima casa è quello di stabilire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune in cui si trova l’immobile. Si dovrà dichiarare inoltre di non essere titolare neppure per quote o in regime di comunione legale, sia nel Comune ove si acquista la casa, che in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni prima casa.

Al momento dell’atto di compravendita sono molto importanti le detrazioni, tra le quali abbiamo l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Nelle agevolazione, da ricordare, sono compresi anche gli immobili acquistati all’asta o i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà.

Il Governo, nonostante la presenza di una congiuntura economica internazionale, sta lavorando proprio per sbloccare le domande di mutuo Giovani che permetta l’accesso alla garanzia CONSAP fino all’ 80% della quota capitale (normalmente la garanzia è del 50% della quota capitale). Le banche devono concedere, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, un mutuo di valore superiore all’80% del valore di acquisto della casa.”

E’ possibile comprare qualunque genere di casa con l’agevolazione under 36?

"Eh no!. Le agevolazioni non operano ovviamente per l’acquisto di un’abitazione di tipo signorile, ville o palazzi di grande pregio storico ed edilizio. L’intento di questo bonus è di permettere ai giovani di lasciare la casa dei propri genitori e acquistare un’autonomia abitativa. In Europa siamo la nazione dove i giovani escono di casa più tardi rispetto agli altri paesi, non solo per l’attaccamento alla famiglia, ma anche per mancanza di garanzie economiche e lavorative. Inoltre, dopo la pandemia, la casa è diventata anche un luogo di lavoro e la necessità di avere spazi propri, si è maggiormente accentuata. E’ proprio in questa direzione che va inquadrato il primo Decreto Sostegni bis (D.L. n° 73/2021), con il Bonus Giovani Under 36.

"Eh no!. Le agevolazioni non operano ovviamente per l'acquisto di un'abitazione di tipo signorile, ville o palazzi di grande pregio storico ed edilizio. L'intento di questo bonus è di permettere ai giovani di lasciare la casa dei propri genitori e acquistare un'autonomia abitativa. In Europa siamo la nazione dove i giovani escono di casa più tardi rispetto agli altri paesi, non solo per l'attaccamento alla famiglia, ma anche per mancanza di garanzie economiche e lavorative. Inoltre, dopo la pandemia, la casa è diventata anche un luogo di lavoro e la necessità di avere spazi propri, si è maggiormente accentuata. E' proprio in questa direzione che va inquadrato il primo Decreto Sostegni bis (D.L. n° 73/2021), con il Bonus Giovani Under 36.

Ci sono altre proroghe bonus dedicate alla casa per il 2023?

“Per quanto riguarda il famoso Superbonus condomini, nel 2023 passerà dal 110% al 90% su tutti i nuovi interventi per gli edifici plurifamiliari, monofamiliari e le villette. Per chi decide di ristrutturare invece il proprio immobile, è previsto ancora uno sconto del 50%. Questa percentuale si estende anche al cosiddetto “bonus mobili“ per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ma solo se destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di ristrutturazione (max 5 mila €). La nostra agenzia Torinocase Sas – conclude il Geom. Nappa – è in continua formazione fiscale, amministrativa e legislativa su tutte le offerte del mondo immobiliare e le detrazioni governative, in modo da supportare i nostri clienti nella compravendita e negli investimenti immobiliari, con la massima esperienza e preparazione possibile.”

