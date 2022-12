Grave incidente stradale a Caselle: giovane muore carbonizzato tra le lamiere

Grave incidente stradale questa notte, verso le 3, a Caselle Torinese, tra via Alcide Bona e via Fabbriche. Coinvolto un solo mezzo con quattro giovani che si è schiantato contro un muro e ha preso fuoco.

I ragazzi coinvolti hanno tutti età compresa tra i 16 e i 18 anni. Tre di loro dopo lo schianto sono riusciti a mettersi in salvo e a uscire in tempo dall'auto. Purtroppo il conducente, un giovane di 18 anni, non ce l'ha fatta. E' rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ed è morto tra le fiamme.

I tre ragazzi che si sono salvati sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto e poi ricoverati in codice giallo in ospedale a Ciriè.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.