Gli scatti di Federico Masini in mostra allo Spazio Musa

Apre allo Spazio Musa la mostra fotografica di Federico Masini, un giovane fotografo torinese che propone una selezione del suo lavoro più recente.

Quando ci si approccia a immagini di nudo si finisce per credere di avere sempre a che fare con una ricerca estetica sull’erotismo.

Nel lavoro di Federico Masini non c’è traccia di erotismo, c’è piuttosto una ricerca di dialogo riguardo la dimensione dell’umano, di ciò che si palesa sul palcoscenico dell’esistenza e che deve trovare il proprio posto, come all’interno di una scacchiera che va costruendosi di pezzo in pezzo, in cui umano e naturale si intrecciano e finiscono per fondersi in un’unica narrazione. Si tratta di un umano del giorno dopo, di quando le cose sono già accadute e l’irrimediabile (sia esso positivo o negativo) si è già consumato. Le immagini si situano a metà strada fra l’onirico e il drammatico, fra qualcosa di utopico e qualcos’altro di distopico: c’è, insomma, la capacità di sintesi che il fotografo mette in scena fermando il proprio sguardo laddove inizia quello dell’osservatore. In queste immagini che possiamo definire come non risolte sta tutto l’intento di sollecitare una riflessione in grado di muoversi da un interrogativo: qual è il mio ruolo in tutto ciò? È questa la domanda che chi guarda le fotografie di Masini finisce per porsi.

La mostra resterà aperta fino al 12 gennaio.