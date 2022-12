La settima edizione degli Archiproducts Design Awards premia la collezione Canal Grande di Ceramiche Refin

La settima edizione degli Archiproducts Design Awards (ADA) è giunta al termine. Tra i vincitori, selezionati fra oltre 800 candidature arrivate da 50 Paesi diversi, vi è anche Canal Grande, la collezione di grès porcellanato espressione dell’azienda italiana Ceramiche Refin.

Scelta da una giuria formata dalle più importanti figure attive nel settore dell’architettura e del design, si è distinta nella categoria “Finishes”. Il merito? Il concept unico e creativo e il design sorprendente.

Canal Grande è una linea esclusiva e senza tempo: ricrea su lastre di gres porcellanato la stessa profondità e il particolare effetto di tridimensionalità dei rivestimenti in mogano delle imbarcazioni veneziane. Una proposta inedita nel mondo delle superfici, che apre le porte all’utilizzo negli interior di rivestimenti tipici della nautica.

La collezione è frutto di un percorso di ricerca e zelante osservazione nello storico Cantiere Serenella, che dona nuova vita alle antiche lavorazioni del legno. Per ciò che riguarda le finiture, due sono quelle disponibili. Lucido esalta i riflessi della superficie, riportando alla mente il legno delle imbarcazioni esclusive a cui la collezione è ispirata. Mentre Soft si caratterizza per un effetto opaco che attenua i contrasti, restituendo suggestioni visive più moderne.

Sempre restando in tema eventi internazionali, durante lo scorso novembre Ceramiche Refin ha preso parte ad altri importanti appuntamenti. Tra questi possiamo ricordare EquipHotel 2022, meeting parigino dedicato alle novità e alle tendenze del mondo dell’hospitality e della ristorazione. Ma anche BDNY - Boutique Design New York 2022, evento per il mondo del design dell’ospitalità che riunisce designer, architetti, agenti di acquisto, albergatori, proprietari, sviluppatori e produttori.

Ceramiche Refin, le collezioni di grès porcellanato italiano per dare un nuovo volto ad ogni ambiente

Il fascino del cotto, il calore del legno, l’eleganza del marmo. Le collezioni in grès porcellanato di Ceramiche Refin, azienda emiliana attiva nel settore dal 1962, rappresentano la sintesi di versatilità, innovazione tecnologica e ricercatezza sul piano estetico. L’offerta, espressione di una produzione Made in Italy e totalmente eco-sostenibile, è costruita per rispondere alle necessità progettuali di molteplici contesti: spazi commerciali, uffici, negozi, e abitazioni private.

Fra le collezioni più popolari incontriamo Orobica. Interpreta la rinomata pietra estratta nella località di Gré alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d’Iseo. Il materiale si contraddistingue per la presenza di sassi di varie grandezze, distribuiti in modo irregolare. La proposta, con la sua superficie dinamica e variegata, mantiene il caratteristico effetto mosso, enfatizzato attraverso una decisa alternanza di elementi.

Nel novero delle collezioni presentate a Cersaie 2022 troviamo Feel, che supera il tradizionale concetto di cemento, proponendo un’interpretazione originale e unica. Si tratta di una nuova percezione della materia che si offre al tatto. Dall’aspetto complessivamente omogeneo, questo pavimento gres porcellanato dispone di un dinamismo frutto della lunga ricerca sulle superfici. Si caratterizza per tre finiture che declinano il concetto di minimalismo in chiave materica.

Sublime è invece la linea ispirata ai paesaggi della Borgogna. Viene ripresa una rarissima tipologia di pietra locale di origine calcarea ad oggi introvabile, le cui cave di estrazione si sono esaurite. Stiamo parlando di una creazione dalla superficie contraddistinta da alonature e piccoli dettagli, mantenendosi equilibrata: il fondo compatto e uniforme è solcato da venature delicatamente contrastate.