Mercatino di Natale in piazza Santa Rita, Russi (M5S): "Indegno, Lo Russo come il Grinch"

Per Russi "è discutibile anche la scelta di nascondere il Presepe di fianco al Duomo". "Sembra che Lo Russo, il sindaco-Grinch si sia portato via il Natale e l'atmosfera Natalizia", conclude l'esponente del M5S.

A replicare l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, che sottolinea: "Abbiamo voluto individuare eventi natalizi diffusi, per valorizzare Circoscrizioni e realtà periferiche, anche per la cittadinanza". Nei quindici giorni prima di Natale sono stati organizzate 35 manifestazioni, per un totale di 102 date: spicca in questo contesto la partenza del tour nazionale del Coca Cola Christmas Village da piazza Solferino.