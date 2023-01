Messi all’ultima chiamata per conquistare il Mondiale

Il Mondiale in Qatar è ormai agli sgoccioli, domenica ci sarà la storica finale che vedrà contro due tra le squadri più forti al mondo: l’Argentina di Messi e la Francia di Mbappé. C’è tanta curiosità nello scoprire chi potrà alzare l’ambita coppa, ma mentre per i francesi potrebbe trattarsi di un clamoroso bis, sono ancora i campioni del mondo in carica, per Messi è l’ultima possibilità di vincere un Mondiale.

Tanti sono stati i calciatori all’ultimo Mondiale, non solo quindi Messi, ma solo l’asso argentino si gioca la chance definitiva per aggiungere in bacheca un titolo che ogni calciatore sin da bambino sogna. Il calcio è molto strano da questo punto di vista, perché capita che grandissimi calciatori non siano mai riusciti ad arrivare a tale traguardo, nonostante abbiano vinto tantissimo durante la loro carriera.

I calciatori che non vinceranno mai un Mondiale

In Nazionale si sa come ci siano diversi fattori a determinare le vittorie e rispetto al club c’è sicuramente bisogno di un bel po’ di fortuna in più. Può insomma capitare che un calciatore di grande talento appartenga ad una Nazionale non così competitiva e questo inevitabilmente gli precluderà la possibilità di arrivare a vincere un Mondiale. Campioni ad esempio come Lewandowski, Suarez o Cavani, che hanno avuto una carriera importante, non sono riusciti a conquistare trofei di rilievo con le proprie Nazionali.

Per loro non ci sarà mai l’opportunità di poter vincere un Mondiale e sembra davvero assurdo visto quanto fatto durante la loro carriera da calciatori. Bisogna quindi avere tanta fortuna nel mondo del calcio, Messi è arrivato all’ultima chiamata e farà sicuramente di tutto per vedere la sua Argentina trionfare nuovamente dopo la conquista della Coppa America. Non si risparmiano in questi giorni le scommesse calcio a riguardo, con tanti appassionati che stanno puntando proprio sull’Argentina, ma la Francia è abituata a palcoscenici di questo tipo.

Messi pronto a staccare definitivamente Cristiano Ronaldo

I transalpini sono cinici, ma dispongono anche di una squadra di grandissimo talento e faranno di tutto per riuscire a portare a casa la seconda coppa del mondo consecutiva, un’impresa che li farebbe definitivamente entrare nella storia del calcio mondiale. Deschamps diventerebbe il primo allenatore a poter centrare questo storico obiettivo, lui che ha già avuto modo di vincere l’ambita coppa anche da calciatore e non solo da allenatore nel 2018.

Molti tifosi e appassionati di calcio, non di nazionalità argentina, sperano che sia Messi a poter vincere il Mondiale in Qatar, anche per onorare chi ha fatto grande la storia del calcio albiceleste: Maradona. Tra l’altro il Paese argentino sta vivendo un grande periodo di crisi economica, la situazione è alquanto drammatica e quest’opportunità di gioire in un momento del genere sarebbe una spinta importante per tale popolo.

Tutto sta a questo punto nei piedi di Messi, che tra l’altro ha anche la possibilità di staccare lo storico “rivale” Cristiano Ronaldo per quanto riguarda i trofei vinti in carriera. L’asso portoghese non ha vissuto un Mondiale da protagonista e non potrà mai più raggiungere quest’obiettivo. Una motivazione in più per l’asso argentino che sarà spinto da un popolo intero, anche da chi non appartiene a tale Nazione.