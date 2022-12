Sottopasso del Lingotto, nuovo stop: dal 27 dicembre al 20 gennaio bloccate entrambe le direzioni

Nuovo stop per il sottopasso del Lingotto, che dal 27 dicembre vedrà la chiusura al traffico in entrambe le direzioni per poco meno di un mese.

Stando a quanto riportato dalla Città di Torino, i lavori straordinari previsti sono quelli già definiti nel cronoprogramma: si tratta del rinforzo strutturale e del risanamento conservativo. In particolare, fino al 20 gennaio 2023 il sottopasso resterà inagibile per permettere l'esecuzione degli interventi di rinforzo strutturale della pilastrata centrale al di sotto dell'impalcato di via Genova.

A partire dal 20 gennaio 2023 e salvo imprevisti dovuti a condizioni meteo eccessivamente rigide, si procederà quindi all'apertura al transito della semicarreggiata sud (da corso Giambone verso corso Unità d'Italia), e alla chiusura al transito della sola semicarreggiata nord (da corso Unità d'Italia verso corso Giambone) fino al termine del lavori, previsto per fine aprile 2023.

In superficie, al di sopra dell’impalcato di via Genova, continuerà a essere garantito il regolare transito dei veicoli, con una parzializzazione della sede stradale.