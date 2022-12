Sport |

La Reale Mutua chiude il 2022 con la Stella

La squadra capitolina, allenata da coach Luca Bechi, occupa l’ultimo posto in classifica del Girone Verde, ma è reduce dalla sua prima vittoria stagionale

Ultima partita del 2022 e prima giornata del girone di ritorno per la Reale Mutua Basket Torino che domani, con palla a due alle ore 12.00, sarà di scena sul parquet del palasport di Guidonia Montecelio, dove affronterà la Stella Azzurra Roma. GLI AVVERSARI - La squadra capitolina, allenata da coach Luca Bechi, occupa l’ultimo posto in classifica del Girone Verde, ma è reduce dalla sua prima vittoria stagionale, ottenuta domenica sul campo di Latina. Nel girone di andata vittoria per la Reale Mutua, che si impose al Pala Gianni Asti con il punteggio di 86-59. Miglior realizzatore della Stella è la guardia Duane Wilson, che viaggia a 15.9 punti di media con il 43% da tre punti, seguito a ruota da Jacopo Giachetti, che segna 12.8 punti a gara. Il roster completo: https://bit.ly/3WdC5hC Franco Ciani (Allenatore): “Affrontiamo una squadra insidiosa che più volte è andata vicina alla vittoria, fino a trovarla proprio nella scorsa giornata contro Latina. È una squadra solida, che ha recentemente cambiato uno dei due stranieri e ha ricostruito un po' anche gli equilibri e le gerarchie all'interno della squadra. L’insidia risiede proprio nel dover affrontarli in un loro momento di ottimismo, in seguito alla recente vittoria”. Luca Vencato (Playmaker Basket Torino): “Sarà una partita davvero dura, guardare la classifica sarebbe l’errore più grande da fare. Sarà una battaglia per 40 minuti ma dobbiamo lottare per aprire il girone di ritorno al meglio”. INFO UTILI – Si gioca giovedì 22 dicembre, con palla a due alle ore 12.00, agli ordini dei signori Giacomo Dori, Matteo Lucotti e Pierluigi Marzo. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.