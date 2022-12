La strada provinciale 200 di Condove e la 198 di Villardora chiuse per lavori

Sp 200 di Condove dal 21 al 23 dicembre 2022

Per lavori di posa di una tubazione idrica di scarico a servizio delle sorgenti Verdaina e di alcuni pozzetti, fuori centro abitato del Comune di Condove, è stata istituita la chiusura totale con deviazione del traffico e percorso alternativo indicato in loco sulla Sp 200 “di Condove” dal km 2+655 al km 3+805 dal 21 al 23 dicembre 2022

Sp 198 dir 1 “di Villardora” dal 27 al 30 dicembre 2022

Per la manutenzione straordinaria con taglio di piante pericolanti su un terreno privato piante adiacente, la Sp 198 dir 1 “di Villardora” dal km 0+900 al km. 1+800, nel Comune di Caselette, sarà chiusa al transito per tutti i veicoli e deviazione del traffico in loco dal 27 al 30 dicembre 2022 dalle 8 alle 17.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml