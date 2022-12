A Torino 213mila over 65. FI: "Istituiamo a livello nazionale il Garante dei Diritti degli Anziani"

Dopo Torino, Forza Italia al lavoro per istituire a livello nazionale un Garante per i Diritti degli anziani. Lunedì la Sala Rossa ha approvato una mozione presentata dal consigliere azzurro Domenico Garcea che chiede appunto al sindaco e alla giunta di farsi portavoce con il Parlamento per la creazione di questa figura. L'obiettivo, come ha spiegato l'esponente della minoranza, è che il garante "riporti le persone anziane al centro della vita cittadina, formulando proposte per semplificare l’accesso ai servizi e di favorire l’incontro tra generazioni diverse, restituendo alla terza età il ruolo prezioso che le spetta all’interno della società”.