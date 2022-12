Bollini RosaArgento 2023-2024: 5 Strutture del Gruppo Korian a Torino premiate da Fondazione Onda

Sono 5 le Residenze per anziani del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, a Torino e provincia premiate da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il biennio 2023-2024 nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Le strutture si sono distinte e sono state premiate per l’attenzione al benessere, alla qualità della vita, alla gestione personalizzata ed efficace degli ospiti. Si tratta di:

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi”.

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi di assistenza e cura, fondato nel 2003, con più di 91.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Gran Bretagna) e più di 60.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce oltre 1.100 strutture in diverse aree di attività: Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Poliambulatori, Residenze per Anziani, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età. In Italia oggi Korian conta 67 case di riposo, 11 centri diurni, 110 appartamenti protetti, 26 centri specializzati per le cure dell’Alzheimer, 18 case di cura e centri di riabilitazione, 27 centri ambulatoriali e diagnostici polispecialistici, 7 hospice, 12 comunità psichiatriche, 5 centri per disabili, servizi di cure domiciliari in 4 regioni (Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia). Per un totale di circa 10.000 posti letto e più di 2 mln di prestazioni ambulatoriali erogate ogni anno.