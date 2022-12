In ciabatte e vestaglia si siede nel parco e rischia di morire assiderato: salvato dalla Polizia locale di Moncalieri

Poteva essere una storia di Natale senza lieto fine, anzi con l'ennesimo dramma della depressione a fare una vittima. Invece la prontezza degli agenti della Polizia locale di Moncalieri ha evitato il peggio.

In ciabatte e vestaglia al gelo nel parco

Ieri, giovedì 22 dicembre, un uomo sulla cinquantina, afflitto da problemi di salute mentale, evidentemente non rendendosi conto di quello che stava facendo, è uscito di casa in ciabatte e vestaglia e così vestito è arrivato fino al giardino di va Ponchielli, sedendosi su una panchina come se fosse il divano del suo salotto. Ma con le temperature gelide di questi giorni avrebbe rischiato di morire assiderato in poco tempo.

Il pronto intervento della Polizia locale

Alcuni passanti, pensando fosse un senzatetto, hanno allertato le forze dell'ordine e gli uomini della Polizia locale, intervenendo prontamente, lo hanno portato in salvo: in breve tempo si è risaliti ad un familiare che lo ha preso in cura e riportato a casa.