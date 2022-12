Gli auguri di Natale del presidente Cirio: "Passate le feste con le persone che amate" [VIDEO]

Uscire dalle difficoltà più forti di prima, insieme. E' questo l'auspicio per il 2023 del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il Governatore ha voluto mandare un messaggio di Natale a tutti i cittadini piemontesi: "Passate le feste con le persone che amate. Speriamo che le difficoltà di questi ultimi 3 anni possiamo lasciarcele alle spalle".



Il messaggio del presidente della Regione Piemonte ai "suoi" cittadini è un messaggio di serenità. Un concetto che in questo periodo complicato ha assunto un'importanza sempre più grande. "Veniamo e viviamo da anni complicatissimo dove la serenità ce l'ha portata via prima il Covid, poi la guerra e infine la crisi economica legata al rincaro dell'energia. Ci rendiamo conto di quanto la serenità sia un bene prezioso, ma va costruita".



Immancabile un passaggio sul ruolo delle istituzioni: "Noi istituzioni, e la Regione anche, abbiamo il dovere di fare ancora di più".

- ha proseguito il Governatore -".

"Noi l'abbiamo presa e l'abbiamo finita: i soldi dei cittadini si rispettano finendo le cose che si sono iniziate, dando il massimo, lavorando con impegno e onestà come cerchiamo di fare ogni giorno" ha concluso Cirio, augurando ancora Buon Natale e buone feste a tutti i cittadini piemontesi.