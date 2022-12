Il Natale di Porta Palazzo tra tradizioni locali, prodotti tipici regionali e confezioni regalo

Passano i secoli, i decenni e gli anni, ma Porta Palazzo resta uno dei punti di riferimento più amati e frequentati per la spesa di Natale a Torino. Così, dopo 2 anni travagliati a causa della pandemia, il mercato più grande d'Europa si avvicina alla ricorrenza più attesa dell'anno con rinnovata fiducia, con qualche preoccupazione legata all'ormai persistente crisi economica.

In tempi di flessione dei consumi, sono comunque molti i cittadini che non rinunciano ai piaceri della buona tavola e dello stare insieme. A farla da padrone, come consuetudine, sono le tradizioni locali e le tipicità dei prodotti provenienti da ogni regione d'Italia, unite dall'eterogeneità che solo Porta Palazzo sa regalare.

Le specialità: focus su Sardegna e Calabria

Tra le specialità, particolare curiosità destano quelle della Sardegna, molto presenti sui banchi: dalle carni di pecora e capra “semplici” alla “sa corda”, tipica treccia realizzata con le interiora sempre di pecora, passando per il celebre maialino da latte. A questi si aggiungono gli immancabili formaggi come i pecorini, il brigante, il gavoi e il barrosu. Una delle curiosità più interessanti riguarda invece le “susumelle”, biscotti natalizi tipici della Calabria preparati con farina, zucchero, cacao, miele e cannella per poi essere ricoperti di cioccolato fondente; onnipresenti anche i filetti di baccalà sotto sale.

I “classici” del Natale

Accanto a tanta varietà, si possono trovare anche i prodotti più tradizionali, “sciolti” o selezionati in confezioni regalo di ogni tipologia e dimensione: i più classici panettoni e pandori, le scorze d'arancia e limone ricoperte di cioccolato, la “focaccia di Natale” delle Alpi Cozie, marmellate e creme di nocciole e marroni, miscele per vin brulè, tè, tisane e frutta secca in grande quantità.

Tra gli ortaggi, a farla da padrone sono le verdure di stagione come cavoli, cavolfiori e rape.