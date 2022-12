Canzone del prete-rapper del Martini per aiutare l'housing sociale dei clochard

Una nuova canzone di d_Peppe (don Giuseppe Logruosso), Assistente Spirituale all’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino, prete cantautore e rapper, chiude una trilogia di brani natalizi legata a iniziative di solidarietà, iniziata nel 2020 con Un po’ d’amore e seguita poi da Come una fotografia.

Rinasce concorre a una raccolta di fondi per l’ampliamento dell’Accoglienza Notturna “Gran Madre” promossa da una sinergia di collaborazioni tra l’ASL Città di Torino, Radio White e la Cappellania di Maria SS. Consolata.

Il brano, che simbolicamente vuole rappresentare tutti gli operatori dell’ASL Città di Torino, è un invito a vivere il proprio tempo e una riflessione sulla domanda che si potrebbe fare a ognuno di noi: da che cosa stai scappando?

Nel periodo delle feste natalizie è facile ripescare dalla memoria immagini, emozioni e persone che hanno fatto parte del nostro passato.

È facile soprattutto commuoversi di fronte a certi ricordi e pensare che le sensazioni provate, le persone amate, gli eventi vissuti non possano più ritornare. Ci sono anche momenti in cui invece si cerca di fuggire da certi ricordi perché forse fanno paura o semplicemente non riusciamo ad affrontarli.

Rinasce è la vita che continua, nonostante il dolore e la perdita, oltre la nostalgia. È abbracciare il passato vivendo nel presente, con lo sguardo rivolto a un futuro di speranza.

Spesso ciò che si presenta come problema può diventare una bella novità e lì dove sembra tutto perso, sboccia una nuova vita. E il Natale torna ogni anno a ricordarcelo.

Di seguito il video