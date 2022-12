Controlli nei bar del Torinese, quasi la metà dei lavoratori era in "nero": 53mila euro di multa

53mila euro. A tanto ammonta la somma delle multe ad alcune attività di bar-ristorazione fatte dai Carabinieri di Torino durante una serie di controlli nel Torinese. Attività effettuata nei primi dieci giorni di dicembre per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, nonchè per contrastare il lavoro in nero.

10 su 25 senza contratto

I militari hanno ispezionato otto tra bar e ristoranti: in cinque erano impiegati lavoratori senza contratto, mentre in quattro c'erano carenze sotto il profilo della sicurezza o l'utilizzo di tv senza autorizzazioni. In totale sono stati denunciati quattro datori di lavoro e sospesa l'attività del locale: su 25 persone controllate, 10 sono risultate in nero.