Il Cinema Teatro Maffei ricorda l'attore e regista Andrea Murchio, stroncato da un malore a 49 anni

L’improvvisa scomparsa dell’attore e regista Andrea Murchio , 49enne ciociaro che aveva scelto Torino per amore e per lavoro, ha colpito profondamente il mondo del teatro, della musica e del cinema torinese e non solo.

Per mantenere ancora e per sempre vivo il suo ricordo, Alessia Olivetti, sua moglie e compagna sul palcoscenico, vuole raccogliere intorno a sé colleghi e amici per salutare Andrea nel luogo che lui più ha amato, il Teatro, e, proprio su quelle assi di legno che lui ha calcato più volte, dare la possibilità a tutti di porgergli un ultimo saluto. Per questo, venerdi 30 dicembre alle 21 al Cinema Teatro Maffei in Via Principe Tommaso 5 a Torino si celebrerà la serata commemorativa in onore di Andrea, "per ricordare il suo incredibile talento con la musica e con i musicisti che lo hanno accompagnato in tutti i suoi spettacoli, quelli che ha scritto e diretto". Una serata in cui amici e artisti che lo hanno conosciuto e amato potranno rendergli omaggio per un ultimo lungo applauso.

Murchio, fondatore e direttore artistico di Mirabilia Teatro, è morto a causa di un malore che lo ha colto nel Cuneese, mentre era in attesa di giocare una partita di tennis con gli amici.