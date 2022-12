Nel 2023 otto nuove aree giochi in città e un nuovo skate park alla Pellerina. Riqualificato anche il canile di strada Cuorgnè

A fare il punto sugli interventi l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, durante la conferenza di fine anno. E sono previste novità anche sul fronte dei 4 zampe. Il Comune stanzierà tre milioni e mezzo di euro per l'ampliamento ed efficientamento energetico del Canile Rifugio Strada Cuorgnè 139. Accanto verrà progettato e costruito il nuovo Canile Sanitario, che era precedentemente ubicato vicino all'ex campo rom di via Germagnano ed è stato abbattuto. Prevista poi la riqualificazione ed allestimento dell'area verde di via Germagnano "Ex lega del cane" per la custodia e monitoraggio dei cani randagi.