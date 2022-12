"La crisi continua a mordere, ma grazie al murales di Piero Angela oggi Nichelino è nota in tutta Italia" [VIDEO]

"Se mi volto indietro e ripenso all'anno che ci stiamo lasciando alle spalle posso dire che si è trattato forse del più difficile che abbiamo affrontato, da quando sono alla guida della città (giugno 2016, ndr). La guerra in Ucraina ha provocato ha creato più danni del Covid e le sue conseguenze negative continueranno a pesare ancora". Giampiero Tolardo parla così del 2022 che va in archivio, il suo primo anno completo del secondo mandato come sindaco di Nichelino.

"Il caro energia ha prosciugato moltissime risorse"

"Qui, grazie all'impegno dell'associazione San Matteo, abbiamo accolto una quarantina di persone, dando un tetto e assistenza a persone che avevano perso tutto. Ma la guerra ha provocato anche un aumento del prezzo del gas e dell'energia elettrica in un contesto già molto difficile di suo, mettendo in crisi famiglie e aziende del territorio", ha sottolineato Tolardo, parlando delle conseguenze indotte dal conflitto sul piano locale. "Come Amministrazione abbiamo dovuto stanziare molte risorse in più per pagare le utenze e rispettare tutti gli obblighi e questo ha costretto a fare scelte anche dolorose".

"Grazie ai fondi del Pnrr cambieremo volto alla Città"

Pur in un contesto complicato, non sono però mancati anche motivi per provare a sorridere: "Abbiamo rispettato tutti i tempi per la presentazione dei progetti legati al Pnrr, che consentiranno di mettere in cantiere nei prossimi anni una serie di interventi che cambieranno la storia della città e dell'intero territorio". Con l'intento di fare di Nichelino un polo capace di attrarre investimenti che possano contribuire allo sviluppo economico e regalare nuove opportunità di occupazione, proseguendo sulla strada già intrapresa con Spazio Vernea e il rilancio dell'ex Viberti.

E diventerà realtà la nuova scuola elementare Rodari assieme alla ludoteca e al parco inclusivo di via XXV Aprile, un investimento per il futuro della città con un impegno di circa 9 milioni di euro.

Fare rete con gli altri sindaci per affrontare l'emergenza

Tolardo ha poi sottolineato l'importanza di fare rete con gli altri sindaci ed amministratori del territorio "sia per affrontare l'emergenza, ma anche per condividere progetti e impegni comuni". Ed ecco che, partendo dal rilancio dello Stupinigi Sonic Park, tornato nell'estate del 2022 a presenze e numeri da pre pandemia, si punta alla "valorizzazione culturale e artistica di un gioiello come la Palazzina di Caccia", per la quale Nichelino, la rete degli amministratori locali e la Regione lavorano, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, al progetto "Stupinigi 2030", per farne la nuova Venaria. "Perché questo è un luogo magico e meraviglioso".

Il murales di Piero Angela "per far conoscere Nichelino"

Le ultime settimane del 2022, però, hanno portato Nichelino sulla ribalta nazionale anche per il grande murales dedicato a Piero Angela che è stato realizzato su una casa di due piani in via Torino. "Il progetto di recupero di alcuni edifici cittadini attraverso la Street Art era in corso da tempo, ma grazie a questa iniziativa che ha avuto una risonanza a livello nazionale, ora in molti sanno di Nichelino grazie al murales e a quanto ha detto e scritto il figlio Alberto", ha evidenziato Tolardo.

"Aumentare ancora investimenti e politiche sociali nel 2023"

Guardando al 2023, il sindaco di Nichelino si pone tre obiettivi sul piano politico ed amministrativo: "Rafforzare la squadra di governo cittadino, perché avere una maggioranza ancora più ampia e più forte può solo contribuire a realizzare il programma e gli impegni che ci siamo dati per il futuro". E, collegato a questo, "lavorare per intercettare altre risorse e opportunità, attraverso bandi regionali e nazionali, che ci possano dotare di risorse utili per programmare ulteriori investimenti per favorire sviluppo e occupazione", ha aggiunto Tolardo.

"Senza dimenticare i più deboli e coloro che soffrono, aumentando ancora le risorse per le politiche sociali, dando soluzioni concrete al tema della casa e al sostegno alle famiglie più fragili". Per fare in modo che "chi è rimasto indietro non venga dimenticato".