Visita "granata" rende speciale il Natale per i bimbi e i ragazzi dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e dell'Ugi

La visita odierna è solo l'ultima di una lunga serie di attività che vede l'UGI ed il Torino unite da una partnership pluriennale in nome dello sport e della solidarietà, tra cui la squadra di calcio 100% composta da ragazzi guariti da tumori pediatrici, e segue di pochissime settimane l'adozione di un alloggio di Casa UGI (equivalente alla copertura delle spese di utenze e di gestione per un periodo di due anni) da parte dell'allenatore Ivan Juric e della moglie Irena: «Questa ulteriore iniziativa del Torino Football Club – ha commentato il Presidente dell'UGI Prof. Enrico Pira - completa una serie di attenzioni e di continuo sostegno per la nostra organizzazione, in essere da anni. Il valore di questo impegno costante è enorme per tutti noi e la felicità dei ragazzi in occasione degli incontri è evidente e coinvolgente. Apprezzo in modo particolare la continuità del supporto che rende il Torino FC parte fissa della nostra Comunità, unita nell’intento di aiutare al meglio chi ne ha più bisogno. Ho già avuto modo di sottolineare, in mesi recenti, che l'aver allestito una squadra di calcio dei “guariti”, in maglia granata e con il supporto tecnico del Torino FC, è stata (ed è) un'esperienza geniale che regala salute e sogni ed incentiva il ritorno alla piena normalità sportiva e sociale. E mi sento di aggiungere che giocano benissimo! Per tutti questi motivi ringrazio di cuore il grande cuore granata».