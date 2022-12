Immaginaria: continuano gli appuntamenti natalizi alla Reggia di Venaria

Continuano gli appuntamenti natalizi di Immaginaria alla Venaria Reale.

Sere di Natale alla Reggia 2022



Fino a domenica 8 gennaio

Piazza della Repubblica

Aperture serali della Reggia (biglietto a tariffa agevolata), con suggestioni musicali e teatrali per vivere la magica atmosfera del Natale alla Venaria Reale

A cura di Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - La Venaria Reale



Festa danzante "Aspettando la Befana" con musica live folk



Giovedì 5 gennaio, ore 20:30

Foyer del Teatro della Concordia

A cura di Folk Danza Venaria Reale e Gruppo Controcanto



Mostra concorso "Presepi a Venaria"



Fino a venerdì 6 gennaio

Sala espositiva comunale "Gino Vanzi", via Mensa 34

A cura di 296 Model e Pro Loco Altessano-Venaria Reale



Premiazione mostra concorso "Presepi a Venaria"



Venerdì 6 gennaio, ore 11:00

Sala espositiva comunale "Gino Vanzi", via Mensa 34

A cura di 296 Model e Pro Loco Altessano-Venaria Reale



Street band Girlesque



Venerdì 6 gennaio, dalle ore 15:00

Via Mensa e viale Buridani

Prima e unica street band italiana tutta al femminile

A cura di Fondazione Via Maestra.



Info: www.comune.venariareale.to.it