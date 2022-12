ToWonderland, al Lingotto si può ancora respirare la magia del Natale

Il Natale è passato, ma la magia che si porta dietro ancora no: per questo, i bambini e le loro famiglie possono prolungare il clima natalizio ancora fino all'8 gennaio visitando ToWonderland, a Lingotto Fiere (via Nizza).

Lì troveranno un Villaggio degli Elfi, le installazioni luminose, il Teatro dei Sogni con ben due spettacoli, l'Albero dei Desideri e la Casa di Babbo Natale. E' tardi? Assolutamente no, anche perché gli spettacoli e l'allestimento strizza l'occhio anche all'arrivo della Befana.

Ecco le prossime aperture:

Sabato 31 Dicembre, 10:30-18:00

Domenica 1° Gennaio, 14:30-19:30

Venerdì 6 Gennaio, 10:30-19:30

Sabato 7 Gennaio, 10:30-19:30

Domenica 8 Gennaio, 10:30-19:30