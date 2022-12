I giochi popolari nei casinò online con soldi veri

Tutti i giocatori si iscrivono nei vari casinò per giocare con soldi veri e, soprattutto, per puntare a vincite reali. E in questo articolo vogliamo parlarvi dei giochi più popolari con soldi veri scelti dagli utenti. Prima di proseguire con il nostro approfondimento, però, vogliamo darti un paio di consigli. Il primo è scegliere sempre i top casino online soldi veri in cui puntare con la massima tranquillità perché regolamentati e con regolare licenza.

Il secondo, invece, è che, qualunque sia il gioco che hai scelto, ricorda sempre di puntare con la massima responsabilità e non credere di poter cambiare la tua vita con qualche vincita straordinaria. Meglio giocare per divertirti e senza spendere troppi soldi.

Ora, quindi, scopriamo insieme i tre giochi migliori per puntare con soldi veri.

Giochi nei Casinò Online Soldi Veri

Slot machine

Questa tipologia è la preferita dagli utenti italiani e non solo e questo perché ha diversi punti di forza. Prima di tutto, ci sono la semplicità e la vastissima varietà. Il meccanismo alla base delle slot machine, infatti, è pressoché lo stesso per tutti i dispositivi. E, cioè, bisogna scegliere la puntata e poi far girare i rulli. Naturalmente, però, diversi provider inseriscono dei giochi bonus, simboli speciali e modalità come quella Gamble che aumentano il rischio ma permettono anche di incrementare le vincite.

A proposito di vincite, tra le slot più amate ci sono sicuramente quelle con jackpot progressivo. Questo perché anche con una piccola puntata, si può aspirare a vincite altissime.

Un’altra tipologia scelta dai giocatori, poi, è quella Megaways. Parliamo di slot machine molto più grandi rispetto alle tradizionali e con almeno sei rulli. Mettono a disposizione degli utenti migliaia di possibili combinazioni vincenti, animazioni particolari e una grafica di altissima qualità.

Blackjack

È il gioco di carte che più di tutti ha conquistato i giocatori con l'avvento dei casinò online soldi veri. Questo perché è semplice e con poche regole da conoscere. L’obiettivo, infatti, è battere il banco raggiungendo il punteggio di 21 o comunque ottenendo un punto più alto. Ricordate, però, di non superare mai il 21 perché in questo caso sballereste, perdendo automaticamente.

Il punteggio si calcola con le due carte distribuite dal dealer sia a te che a sé stesso. Le tue saranno entrambe scoperte mentre solo una del dealer sarà visibile. Le carte hanno il loro punteggio nominale, quindi il 2 vale due punti, il 3 ne vale tre, e così via. Le figure, invece, valgono 10 punti mentre l'Asso può valere 1 o 11.

Il punto di forza di questo gioco è dato dal fatto che i giocatori possono prendere delle decisioni e cioè fermarsi con il punto che si ha a mano, oppure chiedere a una o più carte aggiuntive.

Roulette

Tra i giochi da tavola, questo è sicuramente il più popolare e amato da milioni di giocatori. Il suo funzionamento è davvero molto semplice. Lo scopo, infatti, è di individuare lo slot in cui andrà a finire la pallina lanciata dal croupier. In alternativa, si può anche definire il colore del numero, se è pari o dispari, se fa parte della prima o della seconda metà più altre tipologie di puntata molto interessanti.

Nei vari cassino non solo li troverai diverse varianti di roulette, ma tra le più importanti abbiamo di certo quella Francese, l'Europea e l’Americana. Quest'ultima si distingue dalle due precedenti perché ha sia lo 0 di colore verde che il doppio 0.