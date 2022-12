Papa Francesco chiede una preghiera per il Papa Emerito Benedetto XVI

Sono giorni difficili per la Chiesa dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute di Benedetto XVI. Tutto il mondo ne sta parlando dal momento in cui Papa Francesco inaspettatamente ha chiesto di pregare per lui al termine dell’udienza generale del mercoledì. “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale, per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo – è molto ammalto – chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Sono passati quasi 10 anni dall’ultimo commiato di Benedetto XVI ai fedeli raccolti a Castel Gandolfo, il 28 febbraio del 2013, quando il Papa disse “…non sono più Sommo Pontefice della Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più” frase che ha stravolto il mondo della Chiesa e ha aperto una voragine. In passato, Giovanni Paolo II, dopo uno studio approfondito sull’argomento in relazione alla rinuncia di Celestino V, guidato dall’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede Card. Ratzinger, disse che non c’è posto per un Papa emerito nella chiesa.

Fonte Agenzia Realy Easy Star

Da dieci anni, infatti, teologi e canonisti si stanno interrogando su questa nuova figura, il Papa emerito, che non esiste come definizione giuridica e teologica. Tuttavia, a differenza di Papa Celestino V, Benedetto XVI non è retrocesso a semplice sacerdote o vescovo, ma è rimasto Papa seppur emerito. È questo che da un decennio fa discutere il mondo intero. “La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo” ha detto Ratzinger nell’ultima udienza generale del mercoledì, e poi ancora, “non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro”.

È stato mons. Georg Ganswein, segretario particolare di Benedetto XVI, a spiegare: “Egli ha lasciato il Soglio pontificio e tuttavia, con il passo dell’11 febbraio 2012, non ha affatto abbandonato questo ministero”.

Fonte Agenzia Realy Easy Star

C’è chi sostiene che il successore, Papa Francesco, non porti le scarpe rosse, non firmi i documenti papali posponendo al suo nome le due P, non imprima nella fascia lo stemma pontificio e si ostini a farsi chiamare “semplicemente” Vescovo di Roma dichiarando “titoli storici” gli altri appellativi del Papa, proprio perché Ratzinger continua a ricoprire la figura di Pontefice. Ed è quindi per questo che tutti i vescovi creati cardinali da Papa Francesco vanno a salutare il Papa emerito con filiale rispetto e devozione? D’altro canto, Benedetto XVI continua a impartire la benedizione apostolica e a firmare le sue pubblicazioni mettendo le due P dopo il suo nome.

