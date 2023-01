Ospedale Regina Margherita, bimba di soli tre mesi salvata dal virus sinciziale grazie all'ECMO

A soli tre mesi di vita, si è trovata in ospedale con un terribile virus sinciziale che le ha causato una brutta bronchiolite che le ha messo i polmoni fuori uso: la bambina è però stata salvata con un intervento rarissimo grazie all'Ecmo. E' successo grazie al team dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

La piccola era stata ricoverata presso l’ospedale di Magenta e da lì trasferita a Novara, nella Terapia Intensiva pediatrica. Ma nonostante si fosse tentata qualunque strategia ventilatoria per trattare la gravissima insufficienza respiratoria conseguente all’infezione, i medici erano sono resi conto che questi trattamenti convenzionali non avrebbero avuto successo. Quindi è stato allertato l’”ECMO Team” pediatrico del Regina Margherita, che è giunto nella notte a Novara e ha impiantato un ECMO, un'assistenza respiratoria. Questa consiste in una pompa che, tramite una cannula a doppio lume, aspira il sangue venoso prima che questo entri nei polmoni malfunzionanti, lo ossigena, e lo rimanda nel circuito ematico del paziente. In questo modo la macchina riesce a sostituire completamente i polmoni garantendo degli scambi respiratori ottimali.