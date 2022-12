Anche l'ultimo giorno dell'anno non è esente da incidenti nel Torinese. Poco dopo le 15, un'auto si è ribaltata per cause da stabilire sull'A5, in direzione Torino. L'incidente è avvenuto dopo San Giorgio.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Chivasso in codice verde. L'auto, invece, ha finito la sua corsa nei campi.