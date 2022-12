Grande concerto di Capodanno in piazza Castello: oggi metro attiva sino alle 3 di notte

Durante il periodo di feste il trasporto pubblico cittadino sarà sempre attivo. In particolare GTT potenzierà nella serata di Capodanno, in cui torna la festa nel centro di Torino, il servizio di Metropolitana sino alle 3 di notte e sarà attivo il servizio Night Buster. Anche i Servizi Turistici GTT, Ascensore della Mole Antonelliana e la Tranvia Sassi Superga, saranno aperti per tutto il periodo di festività.