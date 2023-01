Fiocco azzurro a Torino: Mohamed è il primo nato al Maria Vittoria

Si chiama Mohamed, pesa 4.140 grammi il primo nato all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Figlio di una coppia marocchina, il piccolo è venuto al mondo alle 9:10. Se il Maria Vittoria può festeggiare una nuova vita, al Martini a oltre 10 ore dalla mezzanotte non si registra ancora alcun nato.

I nati al Maria Vittoria nel 2022

Al Maria Vittoria, ospedale che si appresta ad andare in “pensione”, nel 2022 ci sono stati 968 parti, per u nottate di 986 nati: il 51,5% maschi, il 48,5% femmine. Undici i parti gemellari. Sono inoltre stati assistiti in terapia intensiva neonata 178 neonati, di cui 63 provenienti da altri ospedali. Al Martini invece i parti sono stati 715, con 362 fiocchi rosa e 353 fiocchi azzurri.