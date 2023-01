La cultura si scopre medicina contro la pandemia: nel 2022 è boom di visitatori per i musei torinesi, meglio di tre anni fa

I luoghi della cultura torinesi tornano finalmente ai numeri pre pandemia. Il 2022 si è rivelato un anno da boom di accessi: dal Museo Egizio al Museo del Cinema, passando dal Polo del '900, turisti e visitatori sono tornati ad affollare le sale.

Museo Egizio: oltre 887 mila ingressi

Con ben 887.081 ingressi il Museo Egizio supera i numeri pre pandemia del 2019 quando entrarono 831 mila visitatori.

Anche se nei primi tre mesi dell’anno erano ancora in vigore le restrizioni della pandemia, da aprile, con 103 mila ingressi, è iniziata la svolta.

Polo del '900: 48.200 presenze

Raddoppiano i visitatori al Polo del ‘900 con 48.200 presenze nel 2022, mentre nel 2021 erano 24.500). I 7000 visitatori in novembre sono il dato più alto dall'inizio della pandemia e mostra un trend positivo di "normalizzazione" della partecipazione culturale del pubblico. Le presenze maggiori si sono registrate agli eventi: 19.100 nel 2022 e 10.000 nel 2021.

Museo nazionale del cinema: 570 mila visitatori



Sono 570 mila le persone che nel 2022 che hanno varcato la Mole Antonelliana per visitare il Museo Nazionale del Cinema e il monumento simbolo della città.

Anche per il Museo del Cinema si tratta di un numero che supera il 2019 quando i visitatori erano 675 mila. "Se vogliamo fare un confronto - commenta il presidente Enzo - Ghigo dobbiamo tener conto che le restrizioni più vincolanti relative al Covid sono durate fino alla primavera di quest’anno, rallentando ovviamente anche i flussi turistici nella nostra Regione. L’intero comparto culturale si è rimesso in marcia, a conferma che gli sforzi fatti in questi mesi ci stanno indicando la giusta via da seguire”.