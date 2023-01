Il 2023 di Torino inizia con Gigi D'Agostino: a mezzanotte risuona “L'amour toujours” [VIDEO]

A inaugurare il 2023 di Torino sono state le note di uno dei suoi artisti più famosi al mondo: Gigi D'Agostino. Al concertone di Capodanno in piazza Castello, infatti, allo scoccare del nuovo anno c'è stato un commovente omaggio al celebre dj e producer nato proprio nel capoluogo piemontese, da tempo malato come annunciato da lui stesso mesi fa sui propri profili social. Ma che negli ultimi tempi ha regalato un messaggio di speranza proprio sui canali di comunicazione online.





L'omaggio a Gigi D'Agostino

Il pubblico presente, che prima della mezzanotte aveva assistito ai live di Cantafinoadieci, Beba, Eugenio in Via di Gioia, Ginevra e Willie Peyote, si è letteralmente scatenato quando dalle casse è partito uno dei più grandi successi di “Gigi Dag”: “L'amour toujours”. A chiudere in bellezza l'evento, con una carrellata di hit tra cui “Discolabirinto”, “Microchip emozionale” e “Nuova ossessione”, sono stati i Subsonica.