Teatro: "La Bella e la Bestia" appuntamento dell'Epifania alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

"La Bella e la Bestia" arriva nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi in una messa in scena in abiti storici a cura di Nobiltà Sabauda. I personaggi più celebri della fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, che ha ispirato il film Disney, rivivono in un magico ballo negli ambienti della palazzina.