Da M**Bun: solo pane fresco con ottima farina piemontese

Da M**Bun, il pane non può mai mancare in tavola e ogni giorno viene servito fresco e fragrante per accompagnare i piatti della tradizione o come base per preparare i panini più gustosi e sfiziosi.

Per offrire sempre il massimo della qualità, M**Bun si affida al proprio panettiere di fiducia che, a Rivoli, impasta e cuoce il pane, realizzato solo con Farina Viva, una miscela di diversi grani piemontesi integrali, macinati a pietra per offrire ai propri clienti un’esperienza di gusto unica e irripetibile.

Farina ViVa nasce dalla passione di un gruppo di esperti in campo agroalimentare, che hanno voluto tornare a produrre e macinare grano, segale, mais e monococco in modo sostenibile secondo i ritmi lenti della natura e usando solo strumenti che rispettino il chicco, come le macine in pietra lavica dell’Etna, per ottenere una farina di straordinaria bontà, digeribile e molto profumata.

Come nasce Farina ViVa

La maggior parte delle aziende agricole che hanno aderito al progetto ViVa si trovano tra le province di Torino e Cuneo, e ultimamente l’area di produzione è stata estesa all’area del comune di Cancellara, in Basilicata, dove si produce il prezioso grano duro Saragolla, un’antica varietà tipica del Sannio particolarmente rustica e resistente, da cui si ricava una farina di colore giallo intenso, ottima per il pane e i prodotti da forno.

Ogni azienda agricola inserita nel progetto è stata selezionata in base a criteri molto rigorosi, tra cui la presenza di un allevamento di bovini o suini per la produzione in proprio di letame, in assoluto il miglior fertilizzante con cui concimare i campi in modo sostenibile, naturale e secondo i criteri dell’economia circolare.

I vari terreni di coltivazione, tra Piemonte e Basilicata, sono stati scelti in base a precise caratteristiche morfologiche e geologiche per adattarsi alle diverse esigenze delle varietà coltivate, senza che venga applicata alcuna forzatura e in modo da favorire il migliore sviluppo della pianta nel pieno rispetto dell’ambiente, delle risorse disponibili e dei cicli naturali.

Inoltre, i docenti e gli studenti della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino hanno contribuito alla stesura di un preciso disciplinare, condiviso e sottoscritto da tutti i contadini che hanno aderito al progetto, nel quale si definiscono i principi fondanti dell’agricoltura integrata e le migliori pratiche per la coltivazione sostenibile e non intensiva dei terreni, come la rotazione delle colture e l’utilizzo di soli concimi 100% naturali e a chilometro zero.

Queste tecniche, alcune molto antiche e risalenti al medioevo, consentono di migliorare la fertilità del suolo in modo naturale e riducono l’insorgenza di patologie e l’attacco dei parassiti con azioni mirate e selettive, che evitino la dispersione di prodotti nocivi nelle falde acquifere con un prodotto finale di elevata qualità, sano e totalmente privo di residui chimici e inquinamento.

Perché M**Bun ha scelto il pane preparato con Farina ViVa

Da sempre, la filosofia di M**Bun si basa sul concetto semplice e rivoluzionario che è possibile proporre menu, piatti e panini slow-fast food, preparati con ingredienti di ottima qualità e provenienti da allevamenti e coltivazioni sostenibili e che rispettino i giusti tempi imposti dalla natura.

In questo tipo di ristorazione, il pane è un elemento essenziale e non un accessorio, pertanto deve essere sempre buono, fresco e fragrante, ma soprattutto di qualità, in modo da soddisfare non solo il palato, ma anche i più rigorosi principi di un’alimentazione sana e nutrizionalmente equilibrata.

La scelta di utilizzare il pane, realizzato con Farina ViVa, è il segno tangibile di quanto sia importante instaurare rapporti di collaborazione con artigiani e aziende partner sul territorio per creare relazioni dirette, proficue e senza intermediari che consentono, non solo di monitorare continuativamente la qualità, ma di offrire prodotti veramente unici, sempre freschi e genuini.

Un valore aggiunto importante, che i clienti riconoscono e che impone una continua ricerca di produttori e allevatori attenti alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti per mantenere elevati standard qualitativi a lungo nel tempo.

Se vuoi assaporare i migliori hamburger di Torino, preparato con le migliori miscele Farina ViVa, vieni nei locali M**Bun di Rivoli e Torino, scegli il tuo menu preferito e gusta uno dei migliori panini di tutto il Piemonte!