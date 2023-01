Penne per scrivere: come sceglierle?

Viviamo in un mondo sempre più digitalizzato, in cui per comunicare siamo abituati a mandare messaggi o email.

Eppure, in qualità di simbolo di una realtà concreta che in fin dei conti – si spera – non passerà mai di moda, resiste ancora la scrittura a mano, i cui due elementi costitutivi sono principalmente la carta e la penna.

Non tutte le penne però sono uguali, ed è dunque importante individuare la tipologia più adatta in base alle proprie esigenze e all’utilizzo che se ne vuole fare; vediamo allora le caratteristiche principali di cui tener conto quando si deve valutare quali penne scegliere.

Modalità di scrittura

Le penne si differenziano in tipi differenti a seconda della modalità di scrittura che presentano, la quale ne influenza notevolmente la scorrevolezza sulla carta e la pulizia del tratto.

In questo senso, possiamo distinguere le penne in:

- Penne biro (o a sfera): inventate nel 1938 dal giornalista ungherese László Bíró (a cui devono il nome) queste sono indubbiamente le penne maggiormente conosciute e utilizzate. Il loro funzionamento si basa sul calore generato dalla sfera che scorre sul foglio, il quale permette di sciogliere l’inchiostro denso che le compone. Il tratto risulterà così essere preciso e privo di sbavature. Sono penne adatte all’uso quotidiano e presentano il vantaggio di mantenere la carica per lunghi periodi anche se totalmente inutilizzate, grazie all’oleosità che caratterizza l’inchiostro stesso.

- Penne stilografiche: eleganti da vedere e da utilizzare, le penne stilo sono perfette quando si vogliono scrivere messaggi importanti su bella carta. Il pennino che le compone permette infatti di ottenere un tratto fluido e raffinato, immediatamente riconoscibile. Il loro inchiostro deve però essere ricaricato al suo termine, e non è ad asciugatura rapida.

- Penne gel: simili per certi versi alle penne a sfera, quelle gel contengono però un inchiostro mischiato con una soluzione gelificata che lo rende estremamente brillante, ma anche più facilmente sbavabile.

Tipo di impugnatura

Una buona penna, soprattutto se usata per molte ore al giorno, deve essere comoda da tenere in mano, senza causare la formazione di calli alle dita.

Per questo motivo, risulta indispensabile individuare la penna avente l’impugnatura migliore in base al proprio modo di tenerla mentre la si usa: in commercio esistono penne con impugnatura circolare, più morbida e comoda, ma altresì più scivolosa, oppure con impugnatura rettangolare o esagonale, per assicurare una presa più salda.

Ci sono poi le penne specifiche per i mancini, con un’impugnatura particolare adatta a chi scrive con la mano sinistra.

Aspetto estetico

Anche l’occhio vuole la sua parte, come si suol dire. Ecco perché il design della penna è un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione.

Si può scegliere tra diverse tipologie: esistono infatti penne in metallo, eleganti e raffinate, e penne in plastica, le più classiche ed economiche, ma vi sono anche penne di lusso in legno o in carta riciclata, perfette da regalare a qualcuno o da essere usate in occasioni importanti.