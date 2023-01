Dopo la pandemia torna la Buona Novella: Torino in piazzetta Reale canta ancora per De André

Nemmeno la pandemia può fermare l'amore. Soprattutto quando si mescola alla nostalgia, a un pizzico di rimpianto e a una stima sconfinata per chi non c'è più. Tutto questo ha a che fare con Fabrizio De Andrè, ma soprattutto con chi è cresciuto con le sue canzoni, oppure le ha imparate da nonni e genitori.



Dopo due anni di interruzione forzata, a Torino tornano a risuonare le voci e le chitarre della Cantata anarchica per Fabrizio De Andrè. La serata prevede un ritrovo spontaneo di fan del grande cantautore genovese, nel giorno della sua scomparsa: un rito divenuto ormai una tradizione per i tanti nostalgici delle poesie di Faber. Da Bocca di rosa a Don Raffaè, da Volta la Carta a Il pescatore; tutti i torinesi, musicisti e non, potranno imbracciare il proprio strumento acustico e scendere in piazza per ricordare il rimpianto poeta degli ultimi, insieme a centinaia di amici che ancora non si conoscono.