Grugliasco diventa la capitale del modellismo con la settima edizione della mostra “Mattoncini in festa”

Grugliasco capitale del modellismo con la settima edizione di “Mattoncini in festa”

L’associazione Amici del modellismo organizza la settima edizione del GrugliascoFest “Mattoncini in festa”, principale mostra piemontese di costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO®.

La mostra si terrà all’interno del Parco Culturale “Le Serre”, in Via Tiziano Lanza n°31 a Grugliasco nei giorni 14 e 15 gennaio 2023 con ingresso libero.

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti, sabato dalle 14:30 alle 19:30, domenica dalle 9 alle 18, ultimi ingressi al padiglione 30 minuti prima della chiusura.

Come ormai di consuetudine anche per questa edizione il Grugliascofest affronterà molteplici tematiche ispirate al mondo dei mattoncini.

Troverete preziose collezioni private che rappresentano la versatilità dei mattoncini, dall'essenzialità delle opere del secolo scorso alla complessità dei recentissimi e mastodontici Titanic e Heiffel tower.

Notevole lo spazio dedicato alle opere di fantasia e a quelle ispirate alla realtà, per il fantasy, particolare attenzione è stata dedicata ai diorami legati a paesaggi del medioevo con castelli, borghi e cattedrali curatissime nella scenografia e nei particolari. Ispirata invece alla realtà è sicuramente la spettacolare zona dedicata alla enorme caserma dei vigili del fuoco opportunamente resa dinamica per riprodurre l'operatività di mezzi e personale durante un'emergenza. Dopo aver avuto i monumenti di Torino nelle ultime tre in questa edizione l'omaggio alla città sarà rappresentato da una spettacolare parata dei tram e degli autobus storici che hanno partecipato allo sviluppo della metropoli.

Gli organizzatori hanno inoltre strizzato l'occhio al dualismo tra il classico costruire con i mattoncini e la possibilità di interpretare un opera, una costruzione, attraverso più chiavi di lettura.

Ancor prima di entrare potrete approcciare questo mondo attraverso un "sentiero" di QR code che vi porteranno a conoscere altri aspetti inerenti: intrattenimento, istruzione e innovazione affrontati con il nostro "gioco".

All'interno l'Olobrickfest vi transporterà in un mondo dove i mattoncini fluttuano nel vuoto.

La tecnologia della torinese Global infotech e l'estro del nostro giovane socio Riccardo S. vi stupiranno con una delle più versatili e disponibili applicazioni del metaverso.

Creazioni in resina raffiguranti l'omino simbolo del tema saranno presenti grazie all'artista genovese A. Piano che per l'occasione ne porterà uno gigante con il quale ci si potrà fotografare.

Torna anche la mostra fotografica dedicata, che ci presenterà cinquanta maxi foto tematiche. Gli scatti realizzati con particolare cura del contesto e della tecnica sono foto d'autore realizzate per raccontare, stupire e divertire.

Per informazioni e-mail amicidelmodellismo@gmail.com